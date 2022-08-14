От Елены Прокловой отреклась родная дочь

Елена Проклова. Фото: кадр видео.

Елена Проклова родила старшую дочь в 19 лет. В 18 лет актриса вышла замуж за режиссера-документалиста Виталия Мелик-Крамарова, а год спустя на свет появилась Арина. Актриса призналась, что всегда была слишком увлечена карьерой, и из-за занятости долгое время не могла наладить отношения с ребенком. Через четыре года брака они с мужем развелись. Артистка вышла замуж во второй раз, за врача Александра Дерябина, но и этот брак долго не продлился. Елена была очень влюбчивой, часто крутила романы с коллегами по съемочной площадке, и ей было совсем не до семьи.

В эфире программы «Секрет на миллион» 68-летняя Проклова рассказала, как в 12 лет ее дочь заявила, что не хочет жить с ней. Арина сообщила матери, что будет жить отдельно - с бабушкой и дедушкой. Проклова призналась, что эти слова стали для нее настоящим потрясением. Актриса настолько разволновалась, что упала в обморок.

- Она мне заявила, что будет жить с бабушкой и дедушкой. Так и сказала: «Я с тобой жить не хочу, и если будет суд, то я от тебя отрекусь. Я в 12 лет имею на это полное право». Я упала в обморок после этих слов, - рассказала Елена.

Актриса родила старшую дочь Арину в 19 лет. Фото: кадр видео.

Ссора с дочкой произошла во время одного из выступлений актрисы в театре. Проклова с молодости страдает от высокого давления, любое волнение тут же сказывается на ее состоянии. После ссоры с дочкой ей стало плохо. Очнувшись, она еле держалась на ногах. И даже не помнит, как доиграла до конца спектакля.

Лишь спустя много лет мама и дочь начали более или менее общаться между собой. Проклова не скрывает, что Арина до сих пор отказывается признавать мать своим авторитетом.

Ранее актриса рассказывала, что вышла замуж в 18 лет после домогательств, которые она пережила в подростковом возрасте. Она считала, что раннее замужество обезопасит ее и вернет ей душевное равновесие. Ей было 15 лет, соблазнившему ее актеру – 34 года. И хотя Проклова не называет имя своего партнера, многие предполагают, что она имела в виду своего коллегу по фильму «Гори, гори, моя звезда» Олега Табакова. Артист в то время был женат на актрисе Людмиле Крыловой, которая наверняка догадывалась о чувствах мужа. По словам Прокловой, он был готов развестись и даже якобы приходил свататься к ее родителям.

Откровения звезды экрана произвели эффект разорвавшейся бомбы. Одни сочувствовали актрисе, другие называли ее признание дешевым способом привлечения внимания.