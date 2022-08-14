Стали известны планы Бориса Джонсона после отставки

Daily Mail предложила Джонсону посотрудничать с изданием в качестве колумниста Фото: REUTERS

Опальный британский экс-премьер Борис Джонсон, который был вынужден подать в отставку на фоне ряда скандалов, по всей видимости, решил вернуться к истокам своей карьеры и снова заняться журналистикой.

По крайней мере, в The Guardian утверждают, что редакция Daily Mail предложила Джонсону посотрудничать с изданием в качестве колумниста. Представители бывшего премьер-министра не стали эту информацию ни подтверждать, ни опровергать.

Ранее политик писал колонки для The Daily Telegraph, а Daily Mail его частенько критиковала. Однако после смены руководства издания взгляды редакции поменялись, и теперь таблоид старается всеми силами Джонсона защищать и обелять в глазах общественности. В частности, в Daily Mail призывают к прекращению расследований «художеств» экс-премьера со стороны Палаты общин.

Впрочем, чудеса «главный друг Украины» творил не только на должности премьера Британии – начало его карьеры в журналистике также было ознаменовано грандиозным скандалом, стоившим тогда еще молодому Борису хорошего места.

В 1987 году, используя семейные связи (отец Бориса, Стэнли Джонсон, был уполномоченным Объединенной Европы по контролю за загрязнением окружающей среды в 1970-х годах), Джонсон устроился на работу в одну из самых знаменитых британских газет – The Times.

Правда, проработать там долго будущему премьеру не удалось: буквально в одной из своих первых статей он использовал придуманную им цитату, которую выдал за изречение историка Колина Лукаса. Кстати, крестного отца Бориса Джонсона.

Подлог вскрылся и молодого журналиста с треском выгнали из солидного издания. Именно с тех пор Джонсон и начал сотрудничать с The Daily Telegraph, выпуская в свет явно «желтые» опусы, например, о планах Евросоюза стандартизировать размеры презервативов и утвердить определенную кривизну бананов, а банкноты евро способствуют развитию у мужчин импотенции.

Позднее британский политический и государственный деятель, ректор Оксфордского университета и 29-й губернатор Гонконга Крис Патен назвал Бориса Джонсона «одним из величайших выразителей фальшивой журналистики».