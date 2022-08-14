Мы только выиграем: Запрет на выдачу шенгенских виз не закроет российские границы для иностранных туристов

Каждая страна, входящая в Евросоюз, самостоятельно принимает визовые решения Фото: Shutterstock

Призывы европейских политиков к запрету посещения стран ЕС гражданами России и уже принятые некоторыми государствами-членами Шенгенского решения подобного рода продолжают активно обсуждаться и в нашей стране.

В эфире Радио «Комсомольская правда» свое мнение высказал директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма “Турпомощь”» Александр Осауленко.

- Давайте отталкиваться от того, что в ЕС есть визовый кодекс. И еврочиновники об этом уже не раз заявляли. Суть в том, что каждая страна, входящая в Евросоюз, самостоятельно принимает визовые решения. Еще один момент, на который стоит обратить внимание, это то, что только 8 из 27-и стран Евросоюза сейчас либо вообще не выдают шенгенских виз россиянам, либо делают это с ограничениями. И среди тех, кто отказывается выдавать или призывает к запрету на выдачу шенгена, нет Италии, Греции, Испании и других стран, экономика которых в немалой степени зависит от внешнего турпотока. Уже звучали сообщения о том, что потери ряда южноевропейских стран из-за отсутствия туристов из России составляют не сотни миллионов, а миллиарды евро.

Официальные заявления МИД РФ и Федерального агентства по туризму приводят статистику, согласно которой россияне сейчас крайне мало ездят в страны ЕС. Это связано, в первую очередь, с длительной изоляцией, вызванной введением ограничительных мер из-за COVID-19. 160-200 шенгенских виз в день, которые выдают сейчас посольства и визовые центры европейских стран россиянам, это, как минимум, на порядок ниже, чем было до пандемии. Чартерные программы, групповой туризм в Европу до сих пор не восстановился. И его компенсирует восстановленная тройка массовых направлений – Египет, Турция, ОАЭ. Все эти страны для наших граждан безвизовые, логистика – прямая и простая.

Полагаю, что страны Шенгенского соглашения будут решать вопросы в отношении выдачи виз россиянам индивидуально, исходя из своих собственных мотивов и решений, и это их право. Россия, как уже заявлял наш президент, будет оставаться открытой для всех туристов, включая граждан стран Евросоюза. Если не мы к ним, то они к нам, экономически мы только выиграем.