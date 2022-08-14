Актеру Алеку Болдуину грозит уголовное дело

Болдуин заявлял, что не считает себя виновным в гибели женщины Фото: кадр из фильма

Голливудскому актеру Алеку Болдуину, застрелившему по неосторожности оператора Галину Хатчинс во время съемок фильма, грозит уголовное преследование. К такому выводу пришли эксперты после нового отчета Федерального бюро расследований.

СМИ выяснили, что в отчете ФБР говорится о том, часть заявлений Болдуина является ложью. По крайней мере – его уверения в том, что он не нажимал на курок злополучного пистолета.

Множество экспертиз, проведенных по заданию ФБР, установили, что револьвер F.lli Pietta, находившийся в руках Болдуина, из-за особенностей его конструкции не мог выстрелить без нажатия на курок.

В свою очередь Болдуин доказывал, что он просто «возился с оружием», в то время как Хатчинс показывала ему, как именно он должен вести себя перед камерой во время съемки эпизода и выстрел прозвучал самопроизвольно. Именно по этой причине Болдуин заявлял, что не считает себя виновным в гибели женщины.

После окончания экспертиз в полиции подтвердили, что документы будут переданы в офис окружного прокурора, где и примут решение о возбуждении уголовного дела в отношении актера.

Трагедия произошла в октябре прошлого года во время съемок вестерна «Ржавчина» на ранчо. Пуля, выпущенная из «Кольта» 45 калибра, который находился в руках у Болдуина, убила оператора Галину Хатчинс и ранила режиссера картины Джоэла Соузу.