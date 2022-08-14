Жители Харьковской области показали, как их обстреливают украинские националисты

В результате непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ гибнут и получают ранения женщины, дети, пожилые люди, разрушается инфраструктура Фото: REUTERS

Минобороны России опубликовало видео последствий артиллерийских обстрелов ВСУ по гражданским объектам инфраструктуры и мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области.

- Бьют вечерами, дня четыре назад ночевали в подвале. Нет тут никаких солдат. Тут на весь край поселка восемь человек: я с внучками еще бабушка 90 лет, впереди дом жена, муж и двое детей. Это все нам вместо украинской пенсии, - показывает выбитые рамы в доме пострадавшая местная жительница Вита Викторовна.

Построенные еще в советские годы дома от разрывов снарядов НАТО разлетаются в щепки. Осколками сносит шифер и металл на крышах домов мирных жителей.

- В результате непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ гибнут и получают ранения женщины, дети, пожилые люди, разрушается инфраструктура и частные жилые дома жителей освобожденных городов и населенных пунктов Харьковской области, - комментируют кадры в Минобороны.

Военнослужащие Западного военного округа продолжают гуманитарную миссию: эвакуируют мирных жителей в безопасные места, доставляют продукты питания и средства первой необходимости, медикаменты, средств гигиены и детское питание для маленьких детей.

На освобожденных территориях Харьковской области специалисты медицинских пунктов батальонно-тактических групп делают обход по жилым домам. К тем гражданам, которые не могут сами дойти до медпунктов, военные медики идут сами. Военные врачи и фельдшеры Западного военного округа ежедневно принимают несколько десятков пациентов.

Местные жители благодарят российских военных медиков за оказываемую медицинскую помощь.

По данным руководителя Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию генерал-полковника Михаила Мизинцева несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 27 714 человек, в том числе 4 522 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – 3 342 109 человек, из которых 533 441 ребенок.

На «Горячую линию» Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию за прошедшие сутки поступило 28 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 760 175 таких обращений из 2 139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории Донецкой Народной Республики.