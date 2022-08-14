Голое влечение: в Британии хитом стало ТВ-шоу, где где любовь выбирают по размеру пениса

«Голое влечение» относится к популярному на западном телевидении жанру «шоу свиданий»

Naked Attraction («Голое влечение») - шоу, которое сильнее всего шокирует россиян, попавших в Великобританию и сдуру решивших посмотреть перед сном телевизор. Вот, к примеру, солнце отечественных публицистики и киноведения Зинаида Пронченко опубликовала в соцсетях пост: «Добралась до Лондона. Третий день спасаясь от жары, лежу в номере под кондиционером, читаю Джулиана Барнса. Вечером зачем-то решила включить телевизор. Клянусь, увиденное заставило меня позабыть про все тревоги, впервые за полгода…»

Рассказываем Зинаиде, а также всем остальным, откуда взялось это невероятное шоу.

ЛИЦА ВИДНЫ ТОЛЬКО В ТРЕТЬЕМ РАУНДЕ

«Голое влечение» относится к популярному на западном телевидении жанру «шоу свиданий». В России его классический бодрый игровой формат не очень катит: за последние три десятилетия можно вспомнить разве что «Любовь с первого взгляда». (Впрочем, строго говоря, и «Давай поженимся» - тоже dating show, только медленное и печальное).

Герой программы выбирает из нескольких девушек самую обаятельную и привлекательную. Предполагается, что она может стать любовью всей жизни. Ну, как минимум, с ней можно будет отправиться в романтическое путешествие. Или хотя бы на оплаченный продюсерами романтический ужин в ресторан. Разумеется, героиней может стать и женщина, выбирающая самого симпатичного из нескольких молодых людей.

«Голое влечение» вывело (или, точнее, опустило) жанр на новый уровень. В первом же выпуске, вышедшем в эфир в июле 2016 года, перед участницей, которую звали Эйна Рокс, появилось шесть кабинок с шестью мужчинами. Полностью обнаженными. В первом раунде верхние части их тел были скрыты полупрозрачными экранами - видны были только ноги и то, что болталось между ними. Участнице предлагалось отсеять одного из мужчин, ориентируясь лишь на визуальную оценку его так называемых достоинств. Отвергнутый вышел из-за экрана, как был, голым; обнял Эйну и отправлялся восвояси.

В следующем раунде экран чуть-чуть поднялся, можно было увидеть все тело, кроме головы. И снова один участник отсеялся. В третьем раунде были видны лица, в четвертом уже можно было услышать голоса… А в пятом раунде и сама Эйна разделась, и, стоя перед двумя голыми мужчинами, вела с ними светские беседы, по итогам которых и определилась с выбором окончательно. И ушла с победителем на романтический ужин (который, кстати, они поглощали в ресторане полностью одетыми).

Но подождите, это еще не все: в том же первом выпуске была еще одна героиня, бисексуалка по имени Мэл, и ей наряду с голыми мужчинами предъявлялись и женщины - было интересно, кого она выберет.

Naked Attraction - шоу, которое сильнее всего шокирует россиян, попавших в Великобританию и сдуру решивших посмотреть перед сном телевизор

«ХОРОШО, ЧТО У МЕНЯ НЕТ HD-ТЕЛЕВИЗОРА!»

«Самое беспросветно тупое шоу на телевидении» - охал шесть лет назад автор BuzzFeed. «Как низко может опуститься это шоу свиданий?» - спрашивал сам себя корреспондент Daily Telegraph. Эта мысль повторялась во множестве заголовков: «TV has reached a new low», типа, мы думали, что уже на дне, но тут снизу постучали. «Мясной рынок!», «Свидание вслепую в борделе!» - вся Англия в соцсетях и на страницах газет изощрялась в гневном остроумии. Но первый же выпуск «Голого влечения» посмотрело 1,4 миллиона человек - больше, чем британский суперхит всех времен, реалити-шоу «Большой брат». Доля составила 9,1 (это невероятно много).

64 разъяренных зрителя немедленно направили жалобы в Office of Communications (Ofcom) - агентство, регулирующее деятельность теле- и радиостанций. Но выяснилось, что «Офкому» решительно нечего предъявить создателям передачи. Она выходила в эфир в 22.00 - а по британским законам, передачи, «не подходящие для детей», можно крутить с 21.00 до 05.30. Уж с десяти-то вечера точно можно показывать шоу и фильмы с рейтингом 18+. Никаких половых актов в программе не было и близко, а просто обнаженных людей, по британскому законодательству, демонстрировать не возбраняется. Нет такого закона, по которому половые органы можно демонстрировать только мельком и издали. Не запрещено и на крупном плане, главное, чтобы это «было оправдано контекстом». Ну а что контекст? Тут он есть (люди любовь ищут), и он все оправдывает.

«Голое влечение» вывело (или, точнее, опустило) жанр на новый уровень

«Это был один из немногих моментов, когда я порадовался, что не могу позволить себе телевизор с HD-разрешением!» - в отчаянии воскликнул еще один журналист из Daily Telegraph. Но шоу прекрасно выходит уже шесть лет, невзирая на недоумение и возмущение чопорных слоев населения.

Сейчас пошел девятый сезон «Голого влечения». Разумеется, его создатели выступают против эйджизма, то есть дискриминации пожилых людей. И против «фэтшейминга», то есть презрительного отношения к людям с избыточным весом. Среди участников шоу хватает людей в возрасте 60+, мало соответствующих античным идеалам красоты. (Зинаиду Пронченко потрясло, что героиней программы стала «Кэти из графства Кент 65 примерно лет и 95 приблизительно килограмм… Я буду помнить все ее припухлости на Страшном суде»).

Само собой разумеется, к участию в программе приглашаются геи и лесбиянки. Чтобы сделать сюжет еще драматичнее, героиней как-то сделали «лесбиянку-девственницу», которая всю жизнь встречалась с мужчинами, а мечтала с женщинами - вот как раз ей и представился случай выбрать первую партнершу, сперва по половым органам, а потом и по всему остальному. Конечно, не чураются и транссексуалов, - а все, кому их шрамы кажутся «неприятными», должны стыдиться. (Между прочим, британская пресса, критиковавшая шоу, на моменте с трансгендерами немножко осеклась: некоторые решили, что передача не такая уж пошлая, раз в ней поднимаются «важные вопросы»)…

В общем, конца процветанию «Голого влечения» на британском ТВ пока не видно. Видимо, потому что голые и неадекватные люди (адекватный на такое шоу, разумеется, никогда не пойдет) - это все-таки интересно.

В Британии хитом стало ТВ-шоу, где где любовь выбирают по размеру пениса

САМЫЕ СТРАННЫЕ ШОУ XXI ВЕКА

«Хочу выйти замуж за Гарри»

Группа американок сражалась за внимание принца Гарри, в тот момент - наследника британского престола. Увы, девушкам не сообщили, что в шоу участвует не настоящий Гарри, а его двойник.

«Кто твой папочка?»

Участнице предлагалось угадать, кто из 25 стоящих перед ней мужчин является ее биологическим отцом. Правильный ответ сулил не только воссоединение семьи, но и приз в 100 000 долларов. Был снят только один эпизод.

«Сладость или гадость»

Чемпионы по созданию диких телевизионных шоу, конечно, японцы. Например, в этой программе участникам предлагалось кусать разные предметы вроде старого ботинка. Иногда им везло: под видом ботинка скрывалось искусно замаскированное пирожное. А иногда - нет.

«Игры с попами»

Еще одно японское шоу, в каком-то смысле - прямой предшественник «Голого влечения». Герой должен выбрать суженую из группы красавиц-моделей. Но видит он только их попы, выставленные в специальных прорезях. По правилам игры, попы можно трогать, сжимать и даже целовать. (При этом мы, в отличие от героя, видим лица моделей и понимаем, что они чувствуют, когда их тискают за ягодицы - а тискали там, бывало, очень подолгу).

«Denpa Sh nen»

Название с японского трудно перевести, но само шоу невозможно забыть: участников подвергали поистине садистским испытаниям. Обычно они были начинающими комиками, ради славы готовыми на все. Одного из них заперли в крошечной квартирке без еды и одежды, но с водой и электричеством, а еще - с кипой журналов. Он должен был выигрывать еду и прочие товары народного потребления, участвуя в различных промо-конкурсах, условия которых в этих журналах публиковались. И он провел в этой квартирке 335 дней, причем трансляция велась 24 часа в сутки. Это была пытка: сначала у него не было еды вообще, и он на глазах у всей страны худел на одной воде, потом он выиграл несколько банок сладких напитков, потом - упаковку риса (но у него не было кастрюль, чтобы его сварить, так что он ел рис сырым), потом - собачий корм… Он должен был добыть всякого добра на миллион йен (примерно 10 000 долларов). Аудитория шоу составляла 17 миллионов японцев, наблюдавших, как парень сходит с ума от одиночества и голода. А когда участник, наконец, выполнил задание, его перевезли в Южную Корею и объявили, что шоу продолжается - только теперь он должен заработать на билет до Японии… В любом случае, одной цели он достиг: стал одним из самых знаменитых людей в стране.