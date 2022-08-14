В Иране открыли международный этап конкурса «Глубина» АрМИ-2022

Участие в АрМИ стало не только важным событием в международной армейской среде, но и элементом боевой подготовки в ряде стран Фото: REUTERS

Церемония открытия международного этапа конкурса Армейских международных игр «Глубина» АрМИ-2022 состоялась в городе Конорак Исламской Республики Иран. Торжественная встреча участников состязаний прошла на живописном побережье Оманского залива.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель главнокомандующего военно-морскими силами Ирана контр-адмирал Хамзе Али Кавиани, заместитель начальника Главного штаба ВМФ – начальник связи ВМФ контр-адмирал Владимир Земсков, представители министерства обороны Ирана, а также главы делегаций и участники международного этапа конкурса «Глубина» из России, Ирана, Венесуэлы, Индия, Сирии и Китая и международные наблюдатели из Алжира и Омана.

В ходе церемонии открытия конкурса «Глубина» заместитель начальника Главного штаба ВМФ – начальник связи ВМФ контр-адмирал Владимир Земсков заявил в приветственной речи, что: «Как и всегда главная задача конкурса – повышение боеспособности вооруженных сил, улучшение полигонов и обмен опытом... Пусть победит сильнейший», - добавил он.

Отдельно в своем выступлении он поблагодарил иранских коллег за колоссальную работу, проведённую для комфортного размещения и тренировок команд-участниц конкурса.

«Это соревнование является ареной сотрудничества, дружбы и обмена знаниями и опытом между вами, морскими дайверами. То, что вы делаете с завтрашнего дня на этих драгоценных и исторических берегах Макрана, - это развитие военно-морской дипломатии, которая составляет треть возможностей военно-морских сил по всему миру», - заявил заместитель главнокомандующего ВМС Ирана контр-адмирал Хамзе Али Кавиани.

Отметим, что 34 конкурса АрМИ-2022 пройдут на трех континентах. Конкурс «Снайперский рубеж» впервые будет проведен в Южной Америке - на территории Венесуэлы. В соревнованиях примут участие, помимо Венесуэлы, еще Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Казахстан, Китай, Монголия, Россия и Узбекистан.

Участие в АрМИ стало не только важным событием в международной армейской среде, но и элементом боевой подготовки в ряде стран.