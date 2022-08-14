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Политика14 августа 2022 10:05

Минобороны демонстрирует кадры тренировочных полетов беспилотников на конкурсе «Соколиная охота» в Иране

На авиабазе Исфахан прошли тренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в рамках конкурса АрМИ-2022
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
На территории учебного центра вооруженных сил Монголии «Таван Толгой» дан старт международного этапа конкурса «Конный марафон»

На территории учебного центра вооруженных сил Монголии «Таван Толгой» дан старт международного этапа конкурса «Конный марафон»

На авиабазе провинции Исфахан, Исламской Республики Иран, завершились тренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в рамках подготовки к международному конкурсу АрМИ-2022 «Соколиная охота».

Военнослужащие поднимали в небо беспилотники с катапульт, и с рук, как древние воины соколов.

««Соколиная охота» — это состязание расчетов БПЛА среди комплексов малой дальности «Орлан» и ближнего действия «Элерон» днем и в ночное время с корректированием артиллерийской стрельбы и выполнением разведывательных задач в назначенном районе местности. Специалисты беспилотной авиации в составе штатных расчетов, представляющих два типа летательных аппаратов, проверили технику и протестировали аппаратуру в экстремально жарких условиях с учетом особенности горной местности», - комментируют кадры в Минобороны.

Конкурс «Соколиная охота» пройдет с 15 по 27 августа. В нем примут участие команды из Ирана, России, Белоруссии и Армении.

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ФОТО – https://disk.yandex.ru/d/w8Uk_pJmxP0_qA

На аэродроме Айн Уисара в Алжирской Народной Демократической Республике команда Российской Федерации провела первую тренировку первого этапа конкурса «Десантный взвод» АрМИ-2022. Российская команда в составе взвода поднялась на высоту 600 м на самолетах CASA и С-130Н и совершила групповое десантирование в установленный район. После совершения прыжка десантники собрались в точке сбор и пробежали километровую дистанцию до стартовой полосы марш-броска в полной выкладке. После 5-ти минутного перерыва, наша команда совершила тренировочный марш-бросок на 10 км. В сложных климатических условиях военнослужащие показали высочайший уровень подготовки, выносливости и упорства.

В это время на территории учебного центра вооруженных сил Монголии «Таван Толгой» дан старт международного этапа конкурса «Конный марафон» в рамках проведения Армейских международных игр -2022. Конкурс «Конный марафон» среди кавалерийских подразделений.

Напомним, что 34 конкурса АрМИ-2022 пройдут на трех континентах. Конкурс «Снайперский рубеж» впервые будет проведен в Южной Америке - на территории Венесуэлы. В соревнованиях примут учатие, помимо Венесуэлы, еще Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Казахстан, Китай, Монголия, Россия и Узбекистан.

Участие в АрМИ стало не только важным событием в международной армейской среде, но и элементом боевой подготовки в ряде стран.

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