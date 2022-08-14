Киссинджер прав – США могут догавкаться до войны

Киссинджер работал Госсекретарем в эпоху, когда, все-таки, главное направление политики великих держав состояло в том, чтобы договориться и избежать опасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

-…Алло, Виталий Алексеевич (Коротич, экс-главред "Огонька" — прим.ред.)! Я вам там на почту отправил новые изречения бывшего госсекретаря Соединенных Штатов Генри Киссинджера.

- О том, что США так могут догавкаться до войны с Китаем и Россией…

- Ну, да..

ЦИТАТА

Соединенные штаты Америки находятся на грани войны с Россией и Китаем. С таким заявлением в интервью газете The Wall Street Journal выступил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Он отметил, что частичная ответственность за возможное развитие отношений стран лежит на самих США. «Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали, не имея какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести», - высказался бывший глава внешнеполитического ведомства. Дипломат посоветовал нынешнему руководству страны не нагнетать напряженность, а искать варианты для разрешения ситуации. Также в интервью он предрек, что после того, как конфликт на Украине будет завершен, «части Донбасса» войдут в состав России.

- В чем состоит трезвость мысли господина Киссинджера и как вы к ней относитесь?

- Вы знаете, Александр, государственные служащие, чаще всего, обслуживают какую-то идею, а не изрекают ее. Но очень немногие из них, такие, как Киссинджер, определяли политику. (Генри Киссинджер в 60-е - 70-е годы - советник по национальной безопасности и Государственный секретарь США. - А.Г.)

Понимаете, я встречался с Киссинджером и имел честь даже однажды с ним в Гамбурге посидеть целый вечер и обсудить мировые проблемы. Он очень интересный и самостоятельно мыслящий человек.

Дело в том, что мышление, идеи Киссинджера совпадали с тем, что в то время было в мире. Киссинджер работал Госсекретарем в эпоху, когда, все-таки, главное направление политики великих держав состояло в том, чтобы договориться и избежать опасности.

И он был прекрасным выразителем этой политики. Очень верно служил идее разрядки. И остался ее приверженцем.

Виталий Коротич Фото: Александр ГАМОВ

И вот сейчас, когда эта идея совершенно отвергнута современным руководством Соединенных Штатов, Киссенджеру это не по душе, это просто поперек не то, чтобы его политике, а его жизни, его убеждениям.

Он совершенно уверен в том, что великие державы должны договариваться, обязаны договариваться.

Я не раз видел госсекретарей и ответственных политических деятелей, которые внешне с трибун изрекали одно, а на самом деле служили совершенно другому. Но Киссинджер все время и говорил, и делал одно и то же. Сейчас ему просто очень неприятно.

Дело в том, что такие люди, как Киссинджер, знают, где проходит красная черта.

Но нынче в США вывелась порода политиков, которые настроены не просто обзываться и оскорблять, но и, в то же время, призывать к конструктивным действиям.

Вымирают последние представители (мастодонты) вот того поколения, которые были верны идее разрядки.

Я не могу сказать, что сейчас госсекретарь Соединенных Штатов хотя бы полсловом когда-нибудь сказал о том, что он хочет договариваться с Россией.

И вот очень неприятно и очень горько, что такие люди, как Киссинджер, которые вспоминают о том, что они свою жизнь посвятили попыткам договориться между Россией и Соединенными Штатами, разрядке напряжённости…

- Между СССР, скорее…

- Все правильно. Но они называли эту страну Россией, поэтому я уже так говорю по инерции.

- У нас же тогда Леонид Ильич Брежнев был, правильно?

- У нас был Леонид Ильич, и подходы были не те, как это случилось позже, у Михаила Сергеевича Горбачёва, когда это пошло по уровню капитуляции и на этом уровне пытались поладить с Соединенными Штатами.

Так вот - а сейчас все идет к тому, что никто с нами договариваться не хочет…

- Вот еще Киссинджер чуть-чуть раньше предложил Западу отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине, а Киеву - пойти на территориальные уступки. Вот. И он еще говорил, что переговоры между сторонами конфликта должны возобновиться в ближайшие два месяца. Иначе «создастся напряженность, преодолеть которую будет не легко» - вот его еще слова.

- Дело в том, что Киссинджер говорит на уровне своих убеждений, очень твердых и последовательных.

Я могу ещё только сказать, что рецепты, изрекаемые лично Киссинджером, не совпадают с теми рецептами, которые выдвигает сегодня американское правительство, которое одергивает украинские власти, несколько раз делавшие попытки начать мирные разговоры с Россией.

Нет. Украине сегодня практически запрещено их вести. И какие-то другие варианты неприемлемы. Хотелось бы, чтобы рецепты Киссинджера пробуждали хоть какое-то миролюбие в политике Соединенных Штатов или, скажем так, коллективного Запада.

- Да, а вот вы же общаетесь все время с простыми американцами, ну, не простыми, а - интеллектуалами. Чего они… Одно дело – Киссинджер, а вот ваши коллеги, ваши соратники в Соединенных Штатах, как они?

- Вы знаете, чаще всего они просто в ужасе. Ну, как ни странно, пропаганда влияет на все мозги, в общем, очень агрессивно. И пропаганда, которая идет в Соединенных Штатах, совершенно не дает никаких оснований для оптимизма.

Вот даже Международная амнистия, организация, которая занимается охраной прав людей, в том числе, заключенных - выступила с признанием того, что Украина нарушает все законы войны. И устанавливает свое оружие в больницах, в школах. И подставляет мирное население. Тут же они были одернуты… Сейчас вот заявили, что они сейчас все это перепроверяют.

До сих под Объединенным нациям мешают послать серьёзную комиссию для того, чтобы проверить результаты обстрела атомной электростанции в Запорожье.

Понимаете, сейчас ведется политика на подавление любых идей миролюбия. И поэтому голос Киссинджера прекрасен. И – это голос из того самого прошлого, когда мы еще на что-то надеялись.

Очень хочется, чтобы и сейчас надежда не умерла, но для этого нужно, чтобы голос Киссинджера прозвучал в унисон хотя бы с двумя-тремя голосами реально влияющими на жизнь политиков.

- В Соединенных Штатах, вы имеете в виду?

- Ну, естественно.

- Понял.

- Сегодня речь идет о так называемом коллективном Западе уже. Соединенные Штаты подмяли под себя западную Европу. И они уже все время говорят от имени коллективного Запада, который, по сути, давно уже является их сателлитным таким.

- И итог, - что США и коллективный Запад должны-таки услышать трезвый голос.

- Для того, чтобы этот мир выжил, надо, чтобы такие люди, как Киссинджер, оставались не только объектами истории, но чтобы их голоса были слышны, это голоса опытных и достойных людей.

- Все ясно. Спасибо!

- Спасибо вам.