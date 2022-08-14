Звезды предупреждают о новой «короне»: Кошкина сражается с болезнью, Высоцкая и Филиппенко с трудом вылечились

Юлия Высоцкая справилась с болезнью за 10 дней: с помощью рекомендаций врачей, витаминов и исключения сахара. Фото — телеграм-канал Юлии Высоцкой

Статистика заболевших коронавирусом ежедневно растет. Звезды просят поклонников быть осторожными, так как сами заражаются и видят, что болеют коллеги. Но к концу этой недели появились хорошие новости от артистов, которые в августе получили положительные тесты на COVID-19.

Актриса и телекулинар Юлия Высоцкая отменяла несколько спектаклей из-за коронавируса. 48-летняя звезда самоизолировалась в подмосковном доме, где выполняла рекомендации врачей. Через 10 дней после постановки диагноза Высоцкая вылечилась: «Результат ПЦР у меня отрицательный. Так что жизнь возвращается на круги своя». Из жалоб осталась лишь небольшая слабость. Коронавирус у Юлии прошел в легкой форме, так как артистка была вакцинирована. Выполняя предписания врачей, Высоцкая также поддерживала организм с помощью витаминов, обильного теплого питья (облепиха с медом, имбирь с апельсином, шиповник), правильного питания и исключения сахара. Ковид у актрисы диагностировали после появления первых симптомов: легкий кашель, температура, слабость. Высоцкая предупреждает: «Не игнорируйте даже легкое недомогание. Как мне объяснили врачи, омикрон не притупляет вкус и обоняние, не всегда приводит к повышению температуры, поэтому важно не упустить момент начала заболевания».

Народного артиста Александра Филиппенко выписали из больницы, где он проходил лечение от COVID-19. 77-летний актер лечился тоже десять дней. В начале болезни Александр Георгиевич жаловался на недомогание: насморк, кашель, потом поднялась температура. Филиппенко хотел отлежаться на даче, но коллега Андрей Кончаловский посоветовал обратиться к врачам – и это было верное решение. Анализ показал коронавирус и артиста госпитализировали. Лечение быстро принесло облегчение, и Филиппенко уже дома – температуры и кашля уже нет. Впереди реабилитация – по рекомендациям врачей.

Звезда телешоу «Однажды в России» Яна Кошкина ведет активный образ жизни, но на этой неделе заболела ковидом. 32-летняя артистка переносит болезнь в легкой форме. Яна сообщила, что ее госпитализация – всего лишь выдумки. У Кошкиной легкий кашель и невысокая температура, поэтому она проводит время на самоизоляции за просмотром сериалов. Пока Кошкиной приписывают экстренную госпитализацию в тяжелом состоянии, она проводит выходные за просмотром сериала «Корона»: «Единственное, что мне грозит в данной ситуации, это тяжесть от поедания любимых конфет. Со мной все отлично!»

Телеведущая Лера Кудрявцева подхватила ковид по пути на отдых Болгарию. 51-летняя звезда ТВ 12 дней провела в изоляции, а затем присоединилась к отдыхающей семье. Кудрявцева болела ковидом больше года назад, это уже второй раз. Побочные эффекты в обоих случаях похожи: апатия, хандра, отсутствие настроения. Реабилитацию Кудрявцева проходит витаминами, БАДами и хорошей компанией.