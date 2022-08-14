Борьба за власть в США вышла из-под контроля: чтобы обезопасить Байдена, спецслужбы уничтожают Трампа

Сейчас за океаном обвинения в шпионаже пытаются навесить на самого экс-президента США Дональда Трампа - только бы не допустить его до участия в выборах 2024 года Фото: REUTERS

Политическая атмосфера в сегодняшней Америке удивительным образом начинает походить на ту, что была в СССР в конце 30-х годов прошлого века. Тогда, чтобы скомпрометировать какого-нибудь известного человека, даже государственного деятеля, достаточно было объявить его шпионом. Потом скорый суд и долгие годы лагеря или тюрьмы. Это в лучшем случае.

Сейчас за океаном обвинения в шпионаже пытаются навесить на самого экс-президента США Дональда Трампа - только бы не допустить его до участия в выборах 2024 года. Потому что, согласно соцопросам, Трамп вполне может одолеть не только страдающего от старческих недугов Джо Байдена, но и любого другого кандидата от демократов. После того, как, по прогнозам, обе палаты конгресса перейдут осенью под контроль республиканцев, позиции бывшего президента еще больше усилятся.

На прошлой неделе десятки сотрудников ФБР ворвались во флоридское имение Трампа Мар-а-Лаго и устроили там обыск. Такое в отношении экс-главы государства случилось впервые за 250-летнюю историю США. Искали служебные бумаги, которые Дональд в нарушение существующих правил якобы забрал с собой из Белого дома по окончании президентского срока. Следователи утверждают, что нашли - они вынесли 11 комплектов документов, некоторые из которых имели гриф «совершенно секретно» и касались ядерного оружия. По действующему в США с 1917 года Закону о шпионаже, за это Трампу грозит огромный штраф или даже 10-летний тюремный срок (с учетом его возраста - фактически пожизненный). Генпрокурор США Меррик Гарланд пообещал, что обнародует содержание конфискованных документов, чтобы все убедились, как безответственно поступил экс-президент, - ведь они могли попасть в чужие руки. Но, вообще-то, решение странное: зачем же раскрывать строгие государственные секреты? Ясность внес сам Трамп: «Опубликуйте документы сейчас! Во-первых, все это было рассекречено. Во-вторых, не нужно было ничего «захватывать». Они могли бы получить это в любое время, когда захотели», - написал он в аккаунте собственной социальной сети, именуемой на советский манер «Правда» (по-английски - Truth). Да и адвокат экс-президента подтвердил отсутствие в доме документов с грифом.

Возмущенный Трамп назвал обыск «охотой на ведьм». А многие эксперты вспомнили, что в свое время Хиллари Клинтон, шедшую в Белый дом, уличили в хранении в своем домашнем компьютере секретных документов, однако к ней в жилище никто не врывался. Большинство сторонников Трампа уверены, что стремительно теряющая очки администрация Байдена хочет с помощью такого постановочного трюка нанести удар по всей республиканской партии. Перед осенними промежуточными выборами в конгресс это внесло еще больший раскол в американское общество, ожесточенность противостоящих друг другу политических сил достигла невиданного накала.

Впрочем, не все для Трампа потеряно. Дело в том, что конституция США разрешает баллотироваться в президенты... даже из тюрьмы. Например, в 1920 году некий Юджин Дебс, осужденный за госизмену по тому самому Закону о шпионаже (он выступал против вступления Штатов в Первую мировую войну), участвовал в выборах, не покидая камеры. И ухитрился собрать почти четыре процента голосов избирателей.