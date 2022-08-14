13 августа ВСУ вновь обстреляли зону атомной станции в Энергодаре Фото: REUTERS

ЭКСТРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

В ночь на 12 августа по московскому времени в Нью-Йорке экстренно собирается Совбез ООН. Его созвали по предложению России. Тема — ситуация вокруг Запорожской АЭС, и что происходит там сегодня. Ее с начала августа несколько раз обстреливали с украинской стороны, с правого берега Днепра. Наш постоянный представитель при ООН Василий Небензя ставит коллег перед мрачной перспективой, говоря об угрозе ядерного взрыва: «Преступные атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабам с чернобыльской».

Представители Запада в Совбезе не протестуют против фактов о том, что именно ВСУ бьет по крупнейшей в Европе атомной станции. Но ответственность за кризис они... перекладывают на Москву. Представитель Китая выступает нейтрально-умиротворяюще. Гендиректор международного агенства по атомной энергии Рафаэль Гросси говорит о том, что немедленной угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет, но катастрофический оборот не исключен. И заявляет о готовности выехать на место во главе комиссии МАГАТЭ.

ЗАЯВЛЕНИЯ И МЕРЫ

12 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги заседания Совбеза ООН заявила, что вызывает вопросы позиция генсека организации Антониу Гутерриша. В частности, Захарова отметила, что глава ООН или не может признать реальность, или не хочет этого делать — чем иначе объяснить проявленное им «безволие, граничащее с попустительством украинским атакам на ЗАЭС». В тот же день замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, реагируя на обвинения в наш адрес по поводу кризиса вокруг АЭС, пишет, что «это очевидная брехня, даже ООН не верит, никто бредовую украинскую версию, по сути, не поддержал».

А член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов говорит о том, что руководством рассматриваются варианты спасания станции — в частности, консервация.

ОБСТРЕЛЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

13 августа ВСУ вновь обстреляли зону атомной станции в Энергодаре. Было выпущено девять снарядов. Часть упала между Запорожской АЭС и расположенной рядом ТЭС. По данным Владимира Рогова, ПВО в очередной раз прикрыли объект от ядерной угрозы.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал в телеграм-канале: «В связи с продолжающимися обстрелами Запорожской АЭС со стороны украинских вооруженных сил, местные власти предлагают остановить объект, во избежание ядерной катастрофы». И сообщил, что хорошо бы, чтобы миссия МАГАТЭ добралась-таки до Энерогодара - хотя бы в конце августа-начале сентября, но «не все зависит от нас». Напомнив, что предыдущую попытку миссии заблокировал департамент безопасности Секретариата ООН.

KP.RU обратился за комментарием к бывшему члену комиссии ООН по разоружению, экс-советнику генсека ООН, военному эксперт Игорь Никулину:

- Если станцию законсервируют — она станет безопаснее при возможном прямом попадании? Не работающая станция при атаке — меньшая угроза окружающим?

- В общем, да. Опасность меньше потому, что нет такого давления. И нет такого количества радиоактивного материала. И даже если оттуда, из законсервированной станции, утечка произойдет, то не на высоту в несколько километров, а в округе. Но вот вопрос: заглушить реактор просто, а чтобы потом его раскочегарить, это уже много времени, большая работа и большие вложения. Дешевле отогнать тех, кто бьет по АЭС. Ведь уже известно, кто конкретно обстреливает станцию.

- Почему в руководстве ООН тормозят работу МАГАТЭ, комиссия которой уже в июне не смогла приехать в Энергодар с инспекций - в ваше время подобное было возможно?

- Когда я работал в ООН — таких прецедентов не было. Это очень большое нежелание тех, кто в состоянии влиять на верхушку ООН, коллективного запада, чтобы инспекторы МАГАТЭ доехали до Запорожской АЭС. Потому что профессиональная международная комиссия наверняка найдет там следы преступных действий со стороны Украины.

- Что вы имеете в виду?

- Следы подготовки грязной ядерной бомбы. Там же обнаружены запасы, которые на АЭС не нужны, вообще там быть не могут — они просто не могли быть выработаны на самой станции. Это порядка 40 тонн высокообогащенного урана и около 40 килограммов оружейного плутония. Это явно откуда-то завезли. На АЭС такого не бывает. Его производят по серьезной, большой технологии на отдельных предприятиях. Кстати, тот факт, что Иран стал вырабатывать высокообогащенный уран и оружейный плутоний в свое время и послужило основанием для введения против него международных санкций, и ареста всех активов. Но почему-то против Украины, которая открыто заявила о своем желании поменять свой безъядерный статус — никаких санкций, наоборот.

- А у секретариата ООН, вообще, есть полномочия запрещать МАГАТЭ отправлять комиссии по ее профилю на ядерные объекты?

- Да чушь это какая-то! Рассказывают глупости по то, что секретариат не разрешает «по соображениям безопасности». Плохому танцору всегда что-то мешает.

- Почему мы не вывозим с ЗАЭС тот же уран и плутоний — комиссию ждем?

- Да, мы ждем комиссию МАГАТЭ. Специалисты увидят, что все это радиоактивное «добро» туда завезли. И завезли не мы. А это сильнейший удар, причем даже больше для некоторых структур на Западе, чем для Киева.

- Почему?

- Потому, что у самой Украины его быть не должно, по условиям Будапештского меморандума о выходе из членов ядерного клуба. Значит, высокообогащенный уран и оружейный плутоний завезен, вероятно, одной из западных ядерных держав. Потому они и препятствуют приезду комиссии МАГАТЭ.

- Прямое попадание по реактору может его повредить?

- Есть купол. Да, мощный, рассчитанный на серьезный удар. А вот хранилища ядерных отходов, как я полагаю, довольно уязвимы — они там явно уже экономили при возведении. Они должны хранится в подземных бункерах, на большой глубине, а не на открытой местности. Что касается защиты реактора — она рассчитана на сильный, но единичный удар, а не на постоянные удары. Выйдет из строя система охлаждения — и что произойдет? Чернобыль и Фукусима произошли из-за отключения системы охлаждения. Украинцы знают слабы места своего хозяйства — и туда пытаются долбить. Вот обстреливают Каховскую ГЭС — а она находится недалеко от ЗАЭС и тоже завязана на ее систему охлаждения. Они явно создают предпосылки для масштабной ядерной катастрофы.