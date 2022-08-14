Иррациональное зерно: урожай в России должен стать рекордным, несмотря на погоду

В этом году в России соберут около 145 млн тонн зерна Фото: Николай ХИЖНЯК

В этом году в стране соберут около 145 млн тонн зерна, из них 95 млн тонн пшеницы, - таков скорректированный прогноз Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Еще пару недель назад эксперты говорили о 140 млн зерна, новые оценки связаны с высокой урожайностью, которая стала приятным сюрпризом. Кроме того, стране пока везет с погодой – начало августа в центральных регионах России выдалось сухим, что дает возможность наращивать темпы уборки.

По словам директора ИКАР Дмитрия Рылько, 145 млн тонн зерна станет абсолютным рекордом. Для сравнения - в прошлом году, по данным Росстата, в стране было собрано 121,4 млн тонн (в том числе 76,1 млн тонн пшеницы). А нынешний рекорд был поставлен в 2017 году - 135,5 млн тонн зерна (86 млн тонн пшеницы).

Впрочем, качество зерна, по оценкам Дмитрия Рылько, пока не самое высокое, - здесь сказывается холодная весна и дождливое лето. В начале августа свои опасения высказывал на выездном заседании Минсельхоза в Башкортостане его глава Дмитрий Патрушев. По словам министра, из-за не самой благоприятной погоды был риск собрать даже меньше запланированного Министерством сельского хозяйства показателя в 130 млн тонн. И хотя внутренний рынок в любом случае был бы полностью обеспечен, планы по экспорту зерна в 50 млн тонн Россия могла не выполнить. К счастью, пока ситуация развивается по оптимистичному сценарию – рекордные за много лет урожаи уже собраны в Крыму, на Кубани и в Ростовской области. Так что в битве за урожай российские аграрии пока одерживают верх.