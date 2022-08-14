Патриотизм закончился? Украинцы массово косят от мобилизации и пытаются сбежать из страны

У украинцев все меньше желание воевать. Фото: REUTERS

Невиданный украинский патриотизм поднялся небывалой волной по всей территории Незалежной. Тысячи желающих отдать свою жизнь за Зеленского осаждают военкоматы, чтобы с одним автоматом на троих отправиться в окопы. Во всяком случае, так представляют себе царящее на Украине состояние умов штатные киевские пропагандисты. В реальности картина выглядит совсем иначе. Оказывается, в стране налажена целая индустрия, как по-быстрому и, конечно, не за бесплатно, уехать из Украины в другую страну, чтобы не попасть под каток мобилизации.

Украинские контрразведка и полиция вместе с военными регулярно отсекают головы (или хвосты) у этой антипатриотической гидры, но взамен отрубленных вырастают новые. Те, у кого есть какие-то свободные или заемные деньги, оформляют себя непригодными для службы. Комиссоваться на Украине в условиях военного положения стоит в среднем 5 тысяч долларов. И такие деньги есть далеко не у всех желающих, особенно, среди молодежи. А уж на селе таких денег и вовсе не видели. Но в деревнях народ смекалистый и ловко использует схроны в лесочках и оврагах и складки местности, прячась в них при первом сигнале, о том, что на окраине появились люди в форме или хотя бы просто "чужие".

Но и для тех городских, у кого нет таких денег, не все потеряно. Тем, кто подходит по возрасту, многочисленные посредники предлагают стать студентами польских или прибалтийских вузов. Студенты имею право не отсрочку и выезд к месту учебы, чем и пользуются сторонники этой схемы. Денег здесь требуется поменьше, но все равно прилично. Даже если вы еще никуда не поступили, посредники за 2,5 тысячи долларов гарантируют поступление в польский институт или университет. Польские вузы, как уже говорилось, стоят подороже – 2,5 тыс. долларов, а вот за прибалтийские надо будет заплатить поменьше – от полутора тысяч баксов.

Правда, посредники не гарантируют того, что пограничники пропустят всех желающих свалить с "ридной Неньки". Некоторых заворачивают на границе. Причем, такое случается и с теми, кто не просто пользуется заветной бумажкой только для выезда, а действительно уже не первый год обучается в Европе или Польше и Прибалтике. Потому что пограничникам тоже хочется кушать, и они готовы пропустить "жаждущих знаний" за дополнительную мзду, которая ограничена только алчностью стража границы, с одной стороны, и финансовой состоятельностью клиента с другой.

Особенно смешно на фоне пропагандистских заявлений Киева смотрится доклад СБУК о том, что им на днях удалось вскрыть в Запорожской области целую сеть коррумпированных чиновников, которые за "скромное вознаграждение" обеспечивают пропуск беглецов из Украины на территорию, контролируемую Россией.

Нет, по ТВ и в телеграм-каналах полным-полно рассказов и иллюстраций, как на освобожденную часть Запорожской области украинцы выезжают буквально колоннами и семьями вместе с домашними животными. При этом, украинским пограничникам объясняют, что едут за старенькими родителями на "российской территории", чтобы их забрать, но не объясняют, куда собираются их сажать в до потолка заполненной вещами кабине при полном отсутствии свободных мест, и почему домашнюю любимицу Муську нельзя было оставить на месте, а необходимо везти с собой. Но, как оказалось, украинские чиновники умудрились еще и зарабатывать на такой "эвакуации к оккупанту", обеспечивая проезд вне очереди. Очередники могут стоять в такой колонне и неделю, а вот "внеочередники" проскакивают на российскую территорию за день, максимум, за два.

Правда, за это надо будет заплатить, но гораздо меньше, чем за липовое место в прибалтийском университете. "Суперсрочные" платят до 800 долларов за легковую машину, вне зависимости от ее наполнения. А в день, как отчитались СБУшники, эти участники схемы зарабатывали до 2-х миллионов гривен. И ведь все они поступают совершенно правильно, не желая разменивать свои жизни на сохранение нацистского режима на Украине.

В общем, патриотизм настолько зашкаливает, что в Верховной раде Украины уже хотят поднять призывной возраст мужчин до 70 лет. А иначе, с такими темпами денацифицирования и демилитаризации ВСУ скоро придется ведь и депутатам парламента, и министрам вместе с помощниками и помощницами идти в окопы.

Или они предпочтут стать студентами польских или прибалтийских университетов? Но уж совершенно точно - переходить через линию разграничения на российскую сторону они станут только под угрозой смерти.