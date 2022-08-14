США пустили в ход последний способ рассорить Китай и Россию: вот в чем истинный смысл конфликта на Тайване

В ответ на очередной визит американской делегации на Тайвань КНР направили к тайваньским берегам 11 своих боевых самолетов и шесть кораблей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Ты, Зин, на грубость нарываешься!» - вертится на языке строчка из знаменитой песни Владимира Высоцкого. США, похоже, нарочито делают все возможное, чтобы посильнее уколоть и унизить Китай, демонстрируя ему неизбывность своей политики поддержки Тайваня. Не успел стихнуть скандал с недавним прилетом на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, как туда же сегодня прибыла с визитом группа из пяти американских конгрессменов. Зачем? «Чтобы забрать то, что там забыла Пелоси?» - пошутила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Американцы пробудут в Тайбэе два дня и обсудят с руководством Тайваня вопросы региональной безопасности. В Пекине считают остров неотъемлемой частью Китая, однако пока не комментировали новую провокацию США. Демарш был предпринят на другом уровне: когда борт с конгрессменами подлетал к столице острова, КНР направили к тайваньским берегам 11 своих боевых самолетов и шесть кораблей.

Во время визита Пелоси части Народно-освободительной армии Китая проводили рядом с Тайванем масштабные маневры с боевыми стрельбами, в них приняли участие два китайских авианосца.

Эксперты полагают, что американская делегация будет говорить о поставках на остров дополнительных вооружений, после того как принципиальная договоренность об этом была достигнута в ходе поездки Пелоси. Кроме того Соединенные Штаты могут предложить Тайбэю частично компенсировать санкции, введенные против него Пекином.

Политолог Игорь Коновалов считает, что Вашингтон пришел к выводу: КНР не решится на прямой военный конфликт с США из-за Тайваня. Так там интерпретировали тот факт, что Пекин «практически проглотил» визит на остров Пелоси, ограничившись «строгими предупреждениями» и проведением учений. А значит можно и дальше демонстрировать Китаю свою решимость во всем поддерживать Тайвань и объяснять поднебесной, что любые подвижки по тайваньскому вопросу возможны только в том случае, если КНР перестанет быть союзником России.