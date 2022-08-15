Анекдоты: «Все трюки в данном видео выполнены идиотами. Не пытайтесь повторить!».

Из наблюдений врачей-травматологов.

Знаете ли вы, что когда молодые, взявшись за руку, идут в загс, то, как правило, у жениха на кисти остаются синяки?

* * *

Сема обожает, когда по утрам его будит женщина!

Поэтому до сих пор живет у мамы…

* * *

- Сосед, ты достал уже стены сверлить днем и ночью.

- Я полочку вешаю!

- Восемь лет подряд?

- Это уже вторая.

* * *

Депутат спрашивает у секретарши:

- Посетители есть?

Секретарша:

- Есть, из села Хрюково приехали.

- По какому поводу?

- Да денег у них нет.

- Господи, да пусть так заходят!

* * *

Минздрав предупреждает: при возникновении вопроса «Слышь, закурить есть?» курение и некурение одинаково опасны для вашего здоровья.

* * *

- О, девушка симпатичная, а я как раз жену ищу!

- Проходите, мужчина, проходите, я вашу жену не видела...

* * *

Карманник Петя Ручечник на фортепианном концерте смотрит на пианиста и бормочет:

- Такие великолепные пальцы - и такой фигней занимаются!

* * *

Теперь стало понятно, почему Дед Мороз со Снегурочкой, а Санта-Клаус один.

Чтобы потом Санте не оправдываться на обвинения в харассменте.

* * *

В парикмахерской:

- Я бы хотел привести в порядок голову!

- О, это не к нам, психиатр в доме напротив.

* * *

В вагоне даме всю ночь не дает спать храп в соседнем купе. Та колотит в стенку, но безуспешно. Утром дама заходит в соседнее купе и говорит сидящему там мужику:

- Вы что, не слышали, как я вам стучала?!

- Слышать слышал. Hо уж извините, что не пришел, устал я очень.