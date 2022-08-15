Анекдоты: «Все трюки в данном видео выполнены идиотами. Не пытайтесь повторить!».

Из наблюдений врачей-травматологов.
Знаете ли вы, что когда молодые, взявшись за руку, идут в загс, то, как правило, у жениха на кисти остаются синяки?
* * *
Сема обожает, когда по утрам его будит женщина!
Поэтому до сих пор живет у мамы…
* * *
- Сосед, ты достал уже стены сверлить днем и ночью.
- Я полочку вешаю!
- Восемь лет подряд?
- Это уже вторая.
* * *
Депутат спрашивает у секретарши:
- Посетители есть?
Секретарша:
- Есть, из села Хрюково приехали.
- По какому поводу?
- Да денег у них нет.
- Господи, да пусть так заходят!
* * *
Минздрав предупреждает: при возникновении вопроса «Слышь, закурить есть?» курение и некурение одинаково опасны для вашего здоровья.
* * *
- О, девушка симпатичная, а я как раз жену ищу!
- Проходите, мужчина, проходите, я вашу жену не видела...
* * *
Карманник Петя Ручечник на фортепианном концерте смотрит на пианиста и бормочет:
- Такие великолепные пальцы - и такой фигней занимаются!
* * *
Теперь стало понятно, почему Дед Мороз со Снегурочкой, а Санта-Клаус один.
Чтобы потом Санте не оправдываться на обвинения в харассменте.
* * *
В парикмахерской:
- Я бы хотел привести в порядок голову!
- О, это не к нам, психиатр в доме напротив.
* * *
В вагоне даме всю ночь не дает спать храп в соседнем купе. Та колотит в стенку, но безуспешно. Утром дама заходит в соседнее купе и говорит сидящему там мужику:
- Вы что, не слышали, как я вам стучала?!
- Слышать слышал. Hо уж извините, что не пришел, устал я очень.