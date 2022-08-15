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Политика14 августа 2022 21:01

Военная спецоперация на Украине 15 августа 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 августа 2022 года
София ГОНЧАРОВА
Военная спецоперация на Украине 15 августа 2022: прямая онлайн-трансляция

Военная спецоперация на Украине 15 августа 2022: прямая онлайн-трансляция

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 августа 2022 года.

Российские войска перерезали крупную артерию доставки боеприпасов, провизии и живой силы украинских националистических формирований, обстреливавших Донецк. Об этом рассказал военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, комментируя взятие союзными войсками РФ и ДНР населенного пункта Пески, из которого украинские националистические формирования восемь лет обстреливали Донецк. Он также добавил, что на стороне украинских националистических вооруженных формирований воюет много боевиков из западных стран.

Бездомная собака закрыла собой 28-летнего солдата ДНР Евгения Ярецкого от выстрела украинского гранатомета. Пес принял часть осколков на себя. Евгения ранило на передовой, на направлении Еленовка – Александровка.

Киев будет просить у Москвы перемирия, либо будет вынужден капитулировать из-за того, что экономика Украины не выдерживает постоянно растущих военных расходов, пишет японское издание Shukan Gendai. Аналитики подсчитали, сколько тратит Украина на военные расходы. По данным издания, в мае эти расходы составляли 250 млн долларов, в мае – 3,3 млрд долларов, и продолжают расти.

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