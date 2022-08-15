Мать Наташи Королевой хохотала и скакала с украинским флагом на сцене

Наташа Королева с мамой Людмилой Порывай Фото: СОЦСЕТИ

Мама Наташи Королевой спровоцировала жуткий скандал. Людмила Порывай скакала с украинским флагом и выкрикивала лозунги во время концерта певицы Ирины Билык. Кроме того, пенсионерка унизила своего зятя Сергея Глушко. Конфликт между родственниками поклонники звездной семьи обсуждают не первый месяц.

Мать-пенсионерка крупно подставила Наташу Королеву. Людмила Порывай уже много лет живет в Майами. Она получает хорошую пенсию и владеет несколькими квартирами на берегу океана.

Апартаменты активной пенсионерки находятся в престижном районе. Заслуженная артистка Украины ведет блог, в котором рассказывает о жизни на чужбине.

На днях Порывай устроила провокацию. Мать певицы пришла на концерт украинских звезд в США в наряде в цвет украинского флага. Когда ее пригласили на сцену, женщина, сияя от счастья, стала прыгать и кривляться. А потом расхохоталась на глазах у публики, когда ее зятя Тарзана смешали с грязью. В конце своей речи мать Королевой проорала националистический лозунг.

Стоит напомнить, что в феврале артистка, по слухам, разругалась с зятем Сергеем Глушко. Тот полностью поддержал спецоперацию России на Украине. В итоге Порывай публично отреклась от зятя, демонстративно отписавшись от его страницы в соцсетях.

Новую выходку Людмилы Ивановны обсуждают в соцсетях. "Ничего себе... ", "Круто подставила дочку", "Кем вы были бы без России", "Хитра мамаша - на двух стульях пытается усидеть! Да не выйдет!", "Как жаль, я думала, что мама Люда умнее. Позорница, выживающая из ума", "Промойте мне в глаза", "С такими родственниками и врагов не надо..." - пишут шокированные фолловеры.