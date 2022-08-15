Кто будет следующим президентом Украины, ждёт ли нас дефицит корма для кошек и собак и что будет с российским автопромом

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Полковник Баранец: Украина становится еще одним штатом Америки (слушать)

2 место. Военкор Александр Коц - о взрывах на аэродроме в Новофёдоровке: Ракетных ударов по Крыму не было (слушать)

3 место. В российский автопром возвращаются подушки безопасности и системы ABS. Жизнь налаживается? (слушать)

4 место. Кто будет следующим президентом Украины (слушать)

5 место. Георгий Бовт: В Европе не отступят от своей санкционной политики, сколь бы тупой она нам ни казалась (слушать)

6 место. Ждёт ли нас дефицит корма для кошек и собак (слушать)

7 место. В Минск за ушедшими брендами. Россияне скупают туры выходного дня в Белоруссию (слушать)

8 место. Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, когда произойдет перелом ситуации на Украине (слушать)

9 место. Ведущий шоу «Маска» и «Аватар-шоу» Вячеслав Макаров раскрыл подробности нового шоу с поющими цифровыми образами (слушать)

10 место. Как понять, что наступило переутомление от физических упражнений (слушать)