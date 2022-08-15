«Духовные убийцы»: Cпикер венгерского парламента прокомментировал культуру отмены

Ласло Кевер Фото: EAST NEWS

Спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кевер заявил, что считает приверженцев культуры отмены «духовными убийцами», стремящимися лишить людей памяти, сознания и идентичности.

– Они ссылаются на демократию и права человека, а на самом деле хотят лишить нас нашей свободы и нашего права на сохранение нашей веры, традиций и культуры. За этим стоят «духовные убийцы», действующие в западном мире, и их хозяева – глобально организованные частные группы, преследующие собственные финансовые интересы, ¬– заявил Кевер.

По мнению политика, в настоящее время в мире идет бескровная война, в ходе которой представители культуры отмены пытаются атаковать человечество.

Кевер убежден, что старания адептов этого культурного феномена противопоставить всех всем имеют целью добиться полного контроля над людьми, лишив их свободы и права выбора на сохранение своей культуры, традиций и веры.

- Их задача состоит в том, чтобы использовать все существующие человеческие различия неестественным образом, противопоставить белого черному, жителя Запада – жителю Востока, мужчину – женщине, молодого – старому, христианина – мусульманину, – сказал Кевер.

Под культурой отмены понимают возникшую в США и Европе современную форму остракизма, когда человека (или группу людей, объединенных каким-либо социальным, политическим, расовым или другим признаком) подвергают осуждению и лишению поддержки. По сути дела, это представляет собой откровенную травлю как в реальной жизни, так и в онлайн-среде.

Стоило бы помнить, что сам остракизм, зародившихся в Древних Афинах и представлявший собой народное голосование, изначально имел своей целью профилактику восстановления тирании. Человек, подвергнутый остракизму, изгонялся из страны на 10 лет без поражения в правах или конфискации имущества. Однако очень скоро это голосование превратилось в средство сведения политических счетов с оппонентами.