Выросло количество жертв взрыва в Ереване

По предварительным данным, ЧП произошло на территории магазина пиротехнических изделий, затем в здании ТЦ начался пожар Фото: REUTERS

Согласно официальному заявлению пресс-службы МЧС Армении, число погибших при взрыве в торговом центре «Сурмалу» достигло четырех человек.

– Спасатели извлекли из-под завалов тело женщины примерно 50 лет. На данный момент число погибших достигло четырех человек, – сообщил представитель ведомства.

Взрыв в ереванском торговом центре прогремел днем в воскресенье, 14 августа. По свидетельствам очевидцев, после первого мощного взрыва из здания ТЦ повалили клубы черного дыма, затем были слышны хлопки. Здание центра частично обрушилось, накрыв находящихся поблизости людей.

По предварительным данным, ЧП произошло на территории магазина пиротехнических изделий, затем в здании ТЦ начался пожар.

Согласно последним данным пострадало более 60 человек, около 25 посетителей торгового центра числятся пропавшими без вести.

Сотрудники экстренных служб продолжают разбирать завалы в поисках уцелевших людей и тел погибших. Эксперты отмечают, что количество жертв трагедии может быть не окончательным.

Правоохранители Армении возбудили уголовное дело по статьям о нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ и нарушении техники пожарной безопасности, повлекшие гибель людей.