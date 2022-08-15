В Норвегии убили знаменитую моржиху Фрейю

Полутонной моржихе, поселившейся у берегов Осло, дали имя скандинавской богини любви Фото: REUTERS

В Норвегии закончился жизненный путь моржихи Фрейи, приплывшей к побережью Осло в середине июля. Ранее животное замечали в Великобритании, Дании, Нидерландах и Швеции. Больше ее не увидит никто.

Полутонной моржихе, поселившейся у берегов Осло, дали имя скандинавской богини любви. Люди толпами приходили на пирс, возле которого плескалась Фрейя, и радостно аплодировали, когда она переворачивала очередную лодку, пыталась забраться в нее, чтобы отдохнуть.

Ей посвящали заметки в газетах и журналах, а ее фото облетели весь мир. В погоне за читателями издание Verdens Gang вело на своем сайте прямую трансляцию о жизни животного, а Управление рыболовство Норвегии сообщало, что моржиха чувствует себя хорошо.

Но ее просто усыпили. Причем виноваты были туристы. Ведь Фрейя не была больна и не представляла угрозы людям при соблюдении очень простого правила – к ней не надо было приближаться вплотную. Туристы просьбу проигнорировали.

– В ходе наблюдений на месте на прошлой неделе стало ясно, что общественность проигнорировала текущую рекомендацию держаться на безопасном расстоянии от моржа. Таким образом, Управление пришло к выводу, что вероятность потенциального вреда для людей высока, а благополучие животного находится под угрозой, – заявили в Управлении рыболовства.

Надо отдать властям Норвегии должное – они рассматривали и другие варианты. Например – вывезти моржиху за пределы фьорда. Но эта идея была отвергнута из-за того, что (вот тут звучит очень по-европейски) у специалистов «возникли сомнения в благополучии животного в новой среде обитания». И Фрейю усыпили. Зато теперь в ее благополучии сомнений ни у кого не возникает.