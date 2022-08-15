Засуха в ФРГ: Рейн в ближайшие дни может стать непригодным для судоходства

На данный момент крупные баржи уже не могут пройти в некоторых местах Фото: REUTERS

По данным федерального управления водных путей Германии, из-за продолжающейся засухи Рейн в самое ближайшее время может стать непригодным для судоходства. Паралич одной из крупнейших транспортных артерий может дорого обойтись властям и промышленникам ФРГ.

На данный момент крупные баржи уже не могут пройти в некоторых местах, и судовладельцам, перевозящим грузы по реке, приходится перегружать их на меньшие суда, что значительно удорожает транспортировку.

Однако это не самое худшее, что могло случиться – согласно заявлениям экспертов, если уровень воды в Рейне понизится еще на несколько сантиметров, то река может стать практически полностью непригодной для транспортного судоходства.

А то, что это может произойти – вполне вероятно: свирепствующую в Европе засуху называют одной из самых серьезных за последнее время. В 2018-2019 годах жара нанесла бюджету Германии ущерб более чем в 25 миллиардов евро, в нынешнем году эксперты возможные потери пока даже не берутся подсчитывать. По самым скромным прикидкам проблема с логистикой из-за маловодья может стоить стране 0,5% ВВП, что на фоне экономического кризиса и рекордного подорожания энергоносителей совсем не мало.

Некоторые участки Рейна, берущего свое начало в Швейцарии и протекающего через ряд европейских государств, настолько обмелели, что стали видны огромные булыжники, обычно скрытые под водой.

Жители и гости Германии делают уникальные фото, а вот перевозчикам не до смеха.

– Из соображений безопасности нам придется в значительной степени прекратить нашу навигацию по верхнему и среднему Рейну, – заявили в транспортной компании Contargo и пообещали, что постараются доставить еже принятые к перевозке грузы по земле.

Европейским и немецким метеослужбам пока порадовать своих жителей нечем – в ближайшее время дождей не ожидается.

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