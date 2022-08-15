Минобороны продемонстрировало ночной удар «Искандера» по позициям ВСУ

В арсенале ОТРК «Искандер» есть как баллистические, так и крылатые ракеты

В ходе проведения специальной военной операции Вооруженные Силы России продолжают наносить удары высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

«Координаты цели получены, с командного пункта - команда приготовиться моментально передается на пусковую установку.

Мы видим как "Искандер" приводит в стартовое положение баллистическую ракету. Работают по складам с боеприпасами, командным пунктам, средствам ПВО. Цель может быть подвижной, без разницы, может двигаться, например 60 км в час. Просто рассчитают, в какой точке она в момент удара будет. На этих кадрах ночной пуск баллистической ракеты "Искандер". Скорость больше 2 километров в секунду, наивысшая точка траектории может достигать 50 километров. Любые средства ПВО бессильны», - комментируют кадры в Минобороны России.

В арсенале ОТРК «Искандер» есть как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатая ракета может идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности, засечь ее невозможно.

Крылатые ракеты недосягаемы для любого вражеского вооружения. Траекторию движения в полете, которую им задают ракетчики, просчитать невозможно. Они меняют высоту и скорость, идут на предельно малой высоте (в 7 метрах над землей), огибая рельеф местности, могут изменить направление. Такая крылатая ракета очень умная. Она может пролететь 1500 километров и поразить бетонный бункер с отклонение в пять метров. Но такое отклонение при учете почти 500 килограммового заряда боевой части совсем не критично.

Бывает, что цели не подтверждаются: разведка, в режиме реального времени наблюдающая за укрепленным, замаскированным командным пунктом выясняет, что его спешно покинула группа крупных чинов украинской армии, или они в очередной раз попрятали свои боевые машины в деревенских сараях. Выполняя боевые задачи ракетчики стараются не подвергать риску мирных жителей.

Дивизионы "Искандеров" несут круглосуточное боевое дежурство. Военные знают, ради кого выполняют боевую работу. На стене под стеклом словно реликвия детский рисунок. Пожелание скорой победы от маленького жителя донецкой Макеевки, которую постоянно обстреливают украинские националисты.

«Необходимо исключить нанесение Украиной массированных ударов по гражданской инфраструктуре, а также мирным жителям Донбасса и других регионов» - распорядился министр обороны Сергей Шойгу после того, как заслушал доклады в зоне специальной боевой операции.

Тогда глава военного ведомства распорядился уничтожить все силы и средства Вооруженных сил Украины, что обстреливают мирных жителей в жилых кварталах городов и селах.