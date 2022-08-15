Европа готовится к зиме: население массово скупает обогреватели

Массовое включение всех этих электроприборов в сеть способно вызвать либо отрубание этих сетей из-за запредельно возросшей нагрузки на них, либо короткие замыкание Фото: EAST NEWS

Европа и Украина переживают невероятный бум потребительского спроса. Не какого-то общего или абстрактного, а совершенно конкретного, в одном определенном сегменте товаров. Речь идет о приборах и системах автономного отопления.

В Германии, например, за последние полгода немцами были приобретены свыше 600 тысяч обогревателей, калориферов, масляных обогревателей и т.д. Не отстают от своих союзников и украинцы - по данным компании Prom, количество заказов на масляные обогреватели в Незалежной по сравнению с летом прошлого года выросло более, чем в сто раз! Среди наиболее покупаемых товаров в этом сегменте украинцы отдают предпочтения инфракрасным обогревателям, электрокаминам, электрическим одеялам и таким же простыням. Спрос на них вырос в 6 и более раз.

Все это должно, по идее подчеркнуть здравомыслие и логичность поступков европейцев и украинцев, которые не надеются на государство, но почему-то не подчеркивает. Больше похоже на ту американскую конгрессвумен, заявившую, что электричество берется из розетки, а потому ни у кого не может быть никаких трудностей в зарядке аккумуляторов электромобиля в свете перехода на "зеленую" экономику и отказа от обычных автомобилей и двигателей внутреннего сгорания.

Во-первых, где они будут брать это электричество, если электростанции перестанут его вырабатывать? А это вполне возможно в той же Европе, где немецкие электростанции могут остановиться из-за нехватки угля, который не могут подвезти из-за обмеления рек, французские АЭС уже останавливают из-за падения уровня воды в реках, да и многочисленные ГЭС из-за обмеления водоемов тоже чувствуют себя как-то некомфортно. В Норвегии даже решили не экспортировать газ перед наступающим отопительным сезоном, потому что для основного источника производителей электроэнергии в стране – ГЭС – воды в реках недостаточно. Я уже не говорю про Украину, которая даже в более комфортных условиях, нежели сейчас, все время перехватывала необходимые ей мегаватты то у России, то у Белоруссии. Да, конечно, потребителей среди предприятий стало существенно меньше, количество обычных потребителей-физлиц также стало меньше, но ведь и несколько крупных электростанций уже не в зоне управления Киевом.

С другой стороны, массовое включение всех этих электроприборов в сеть способно вызвать либо отрубание этих сетей из-за запредельно возросшей нагрузки на них, либо короткие замыкание с сопутствующими им пожарами, когда погреться смогут только соседи погорельцев, и то – относительно недолго. И для Украины с ее изношенными до степени невменяемости электросетями второй аргумент еще актуальнее, чем первый. Из-за возгораний и выхода из строя сетей подобного рода рукотворные блэкауты гарантированы для целых районов.

Масляные радиаторы, знаете ли, перегорают, но в условиях отсутствия электричества сами по себе не горят. Как и инфракрасные обогреватели и прочие калориферы. Не дрова все-таки. Наверное, поэтому, те, кто победнее и поразумнее, покупают перед отопительным сезоном сейчас обычные одеяла и обычные котлы и печки-буржуйки.

А вот тут украинцев могут подстерегать неприятные сюрпризы. Как свидетельствуют многочисленные источники информации команда Зеленского намерена поддержать Европу, сняв все ограничения на врубку украинских лесов, в том числе, и оставшихся еще не вырубленными участков Карпат. С этой целью все лесхозы на Украине сейчас сводят в одно государственное ведомство, которое собираются наделить неограниченными полномочиями в области проведения вырубки.

Словно бы в качестве учебного пособия для Киева, как надо поступать в такой ситуации и заботиться о своих согражданах, в Венгрии запретили вывозить дрова из страны. Евросоюз Евросоюзом, а дровишки врозь. Венгры, вообще, почему-то стали думать в первую очередь не о солидарности с Украиной или Польшей и Германией, а о себе. Иностранцам на автозаправках, мало того, что отпускают топливо не по льготной (как своим гражданам), а по европейской цене, так еще и заливают, максимум, половину бака. Будапешт договорился с Москвой и сейчас закачивает газ в свои хранилища в объемах бОльших, чем предусмотрено действующим контрактом, а теперь еще и дрова запретили экспортировать. Кстати, та же Польша уже показала нацелившейся на польский газ Еврокомиссии комбинацию из трех пальцев, именуемую в народе "фигвам". Впрочем, возможно, я ошибаюсь, и это была не комбинация из трех пальцев, а композиция из одного. Но по-европейски и по-американски.

Потому что прекрасно понимают, что вопрос уже не в деньгах, а в самом наличии топлива. Денег можно напечатать сколько угодно, но эффективно топить ими не получится. Горят быстро, жара мало.

А масляные радиаторы, как уже был сказано, хоть и перегорают, но не горят.