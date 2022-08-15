Встречаем коронавирус «во всеоружии»: почему важно принимать омега-3

Недавно ученые доказали, что высокий уровень омега-3 в организме снижает риск заболевания коронавирусом и смерти от инфекции. Удивительно, но у пациентов с высоким индексом омега-3 в крови риск смерти был примерно на 75% ниже, что у людей с дефицитом.

Одними из самых тяжелых осложнений коронавируса являются тромбозы. Омега-3 являются мощными природными антиагрегантами: уменьшают вязкость крови и препятствуют тромбообразованию. Борется эта жирная кислота и с воспалениями. Уровень омега-3 в организме можно поднять, увеличивая потребление жирной рыбы. Однако чаще всего мы употребляем искусственно выращенную рыбу, которая довольно бедна омега-3 жирами. Поэтому готовые жирные кислоты проще получить из пищевых добавок.

Рассказываем, как повысить уровень омега-3, чтобы избежать коронавируса, а в случае заражения встретить инфекцию «во всеоружии» в материале kp.ru.