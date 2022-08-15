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15 августа 2022 7:45

Как я покупал «Джавелины» через Даркнет

Поставляемое на Украину оружие уже расползается по всей Европе
Александр КОЦ
Александр КОЦ
Купить «Джавелин» сейчас не проблема

Купить «Джавелин» сейчас не проблема

Казалось бы, прогремевший на прошлой неделе фильм американской компании CBS «Вооружая Украину» должен был стать причиной срочного созыва Совета НАТО или, как минимум, Совбеза ООН. В нем шведский журналист и глава НКО Blue/Yellow Джонас Оман объявил миру, что до фронта доходит лишь 30 процентов отправляемого Западом на Украину «железа». Как выяснилось, у натовских партнеров Киева нет ни малейшего представления о схемах поставок их оружия.

Речь идет о десятках миллиардов долларов, потоки которых в незалежной оседлали решалы всех мастей, прогоняя грузы через фирмы-прокладки. И западное вооружение стало подозрительно часто исчезать где-то в тылу. Оман не понимает, куда девается большая часть грузов после пересечения границы. Рано или поздно «излишки» где-нибудь всплывут. Оптовые партии – в какой-нибудь африканской стране, а вот сбыт в розницу, как выяснилось, уже налажен. В даркнете – закрытой интернет-сети –ассортимент «радует» глаз.

В мир даркнета меня погружал специалист по этой закрытой сети, который с течением специальной военной операции начал замечать новую тенденцию на «черном» оружейном рынке.

- Здесь всегда продавали оружие. В основном стволы доставлялись по почте и были сильно изношены, - рассказывает Евгений. - Заходишь на форум, пишешь продавцу, выбираешь товар, оплачиваешь либо биткоином, либо форумной валютой. Ствол отправляют частями в разных посылках. Сейчас же творится полный треш! В даркнете появились «ганшопы» - полноценные магазины. Сейчас там на выбор любые стволы – бельгийские, немецкие, американские - и все нового состояния! Но дальше интересней, в этих магазинах можно выбрать страну (их немного) куда тебе пришлют оружие по запчастям. Но есть несколько государств, куда тебе просто готовый ствол курьером привезут, например, на Украину!

Аккаунт с геотегом «Киев»

Аккаунт с геотегом «Киев»

Это означает, что продавец вместе с товаром базируется в незалежной. А может и хозяин бизнеса. Прямо в магазине можно выбрать обвесы для автоматов, патроны Полазил по форумам, люди пишут, что это новый украинский картель, часть оружия продают в Европу, а в Британии и Германии уже имеют филиалы.

- В магазинах есть раздел: «Закажи ствол». Я, конечно, не стал писать, но, думаю, если «Джавелин» у них заказать, проблем не будет, - уверяет Евгений.

- Так давай закажем, - уговариваю его.

Вбиваем в поисковую строку название американского противотанкового ракетного комплекса, и всплывают десятки объявлений, во многих стоит геопривязка к месту нахождения. Тыкаю пальцем в первого попавшегося продавца из украинской столицы: «Пиши ему».

Евгений хочет время понаблюдать. И через неделю приходит с новостями: «Я видел там отзыв свежий от поляков. Условия сделки соблюдены». Теперь пишем.

В описании аккаунта с геотегом «Киев» предупреждение на английском: «Не пишите мне и не просите видео, если у вас нет депозита на сайте. Я даже не буду вам отвечать. Агенты Интерпола – не пытайтесь вынюхивать. Я не трачу время на болтовню. Прежде, чем напишешь мне, прочитай это. Доставка до польской границы +4000$ к вашему заказу. Есть 18 штук». Интересно, сколько у него было изначально.

Поставляемое на Украину оружие уже расползается по всей Европе

Поставляемое на Украину оружие уже расползается по всей Европе

Мой собеседник представляется не очень опытным перекупщиком из Франции, и заводит «светскую» беседу на языке Шекспира.

- Возможна ли доставка во Францию?

- Оружие будет герметически упаковано и спрятано в бочки с машинным маслом. Время в пути до Франции – 14 дней.

- Как лучше оплачивать?

Тут наш оружейный барон решил преподать нам уроки бизнеса:

- Диалог должен быть таким: «Готов купить твой товар. У меня на депозите 30 000 долларов. Отправить во Францию. Жду ответа».

- Ясно, тогда берем два, - не стали мы мелочиться.

- Без проблем, доставим в лучшем виде. А если что не работает, заменим бесплатно!

- Вы очень… клиентоориентированы.

- Так мы и не мороженым торгуем.

Собеседник представляется не очень опытным перекупщиком из Франции

Собеседник представляется не очень опытным перекупщиком из Франции

Берем паузу «на подумать». Все-таки, Франция нас не устраивает. А вот России в опциях нет. Впрочем, опера одной силовой структуры, расквартированной в зоне СВО, рассказали, что пытались оформить доставку в Донецк. Но продавец посетовал, что пока это невозможно: «Но тут же нашелся. Говорит, что можно организовать «закладку» в условленном месте в пока подконтрольных Киеву землях Донбасса. А когда мол вы их освободите, заберете свою посылочку. Только проверять их на честность, себе дороже».

Вообще «закладки» - это отличительная черта разросшегося украинского «черного рынка» оружия. Тренировались, видимо, на наркотиках. И ассортимент с доставкой по Украине ширится. Желаете бронежилеты - от $1 100 до $3 600. Джавелины – от $30 000. Противотанковые ракеты NLAW уходят за $15 000. Для любителей экзотики - американский беспилотник-камикадзе Switchblade 600 Kamikaze за $7 000. И каждый продавец уже с историей, подтвержденными выполненными заказами как внутри страны, так и за рубежом. И с реальными отзывами клиентов – их невозмоно оставить, не оформив сделку на сайте.

В даркнете – закрытой интернет-сети –ассортимент «радует» глаз

В даркнете – закрытой интернет-сети –ассортимент «радует» глаз

- У них это традиция, ВСУ ещё с 2014 года обменивали оружие и боеприпасы на еду. Да, в буквальном смысле слова на консервы с тушёнкой, - вспоминает 1-й замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. - Летом 2017 года украинские солдаты продали нашим офицерам два американских разведывательных беспилотника, которые США поставили Украине накануне. После этого были факты с продажей высокоточных систем поражения. Главной мотивацией половины украинских вояк всегда была нажива.

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