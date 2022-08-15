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Общество15 августа 2022 8:21

ОК запускают конкурс для региональных СМИ OK Media Challenge 2022

Социальная сеть Одноклассники объявляет старт приема заявок на участие в ОК Media Challenge 2022 – ежегодном конкурсе для региональных СМИ
OK Media Challenge 2022 продлится с 29 августа по 25 сентября

OK Media Challenge 2022 продлится с 29 августа по 25 сентября

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Конкурс поможет медиа улучшить качество публикаций в своих группах в ОК, а также научиться эффективным приемам работы с соцсетью. Успешное прохождение конкурса позволит группам СМИ привлечь новых подписчиков и создавать виральный контент. Победители получат денежные призы в 50, 30 и 15 тысяч рублей, которые смогут потратить на продвижение контента в ОК, промоподдержку от соцсети и другие подарки.

OK Media Challenge 2022 продлится с 29 августа по 25 сентября. Конкурс включает в себя обучающую программу из теории и практических заданий. Каждый понедельник участникам будет приходить письмо с видеоуроком и подробным описанием задач.

Медиа, которые примут участие в конкурсе, узнают все о частоте постинга в ОК, научатся делать интересные и вовлекающие прямые эфиры, познакомятся с инструментами соцсети, попробуют запустить спецпроект и узнают, как настраивать кампании в Рекламном кабинете ОК.

ОК запускают конкурс для региональных СМИ OK Media Challenge 2022

ОК запускают конкурс для региональных СМИ OK Media Challenge 2022

Успешное прохождение OK Media Challenge 2022 может стать новым этапом развития для медиа в Одноклассниках, когда появляются новые подписчики, увеличиваются охваты аудитории и повышается ее вовлеченность. За каждое успешно выполненное задание будут начисляться баллы. Отслеживать ход конкурса и количество баллов, которые набирают участники медиачелленджа, можно в блоге Одноклассников и группе «ОК для медиа».

СМИ, набравшие максимальное количество баллов по итогам конкурса, получат денежные призы на продвижение через Рекламный кабинет ОК в 50, 30 и 15 тысяч рублей, годовую промоподдержку в ленте новостей соцсети, а также фирменные толстовки и наградные статуэтки. Для всех участников предусмотрены электронные сертификаты об участии в конкурсе. Оценивать и комментировать задания будут сотрудники ОК, специализирующиеся на партнерствах и работе с контентом.

Подать заявку могут представители всех российских региональных СМИ до 25 августа включительно. Из всех заявок 26 августа жюри выберет финальный список медиа, которые примут участие в конкурсе. Итоги отборочного тура будут опубликованы в блоге Одноклассников и группе «ОК для медиа».

В прошлом году заявки на участие подали 95 представителей региональных СМИ, 30 из которых прошли отборочный тур. В конкурсе также участвовали медиа из стран СНГ. Победителями прошлого года стали группы «Комсомольская правда – Кубань», «Белгород – Билайв» и «Саратов 24».

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