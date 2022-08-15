OK Media Challenge 2022 продлится с 29 августа по 25 сентября Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Конкурс поможет медиа улучшить качество публикаций в своих группах в ОК, а также научиться эффективным приемам работы с соцсетью. Успешное прохождение конкурса позволит группам СМИ привлечь новых подписчиков и создавать виральный контент. Победители получат денежные призы в 50, 30 и 15 тысяч рублей, которые смогут потратить на продвижение контента в ОК, промоподдержку от соцсети и другие подарки.

OK Media Challenge 2022 продлится с 29 августа по 25 сентября. Конкурс включает в себя обучающую программу из теории и практических заданий. Каждый понедельник участникам будет приходить письмо с видеоуроком и подробным описанием задач.

Медиа, которые примут участие в конкурсе, узнают все о частоте постинга в ОК, научатся делать интересные и вовлекающие прямые эфиры, познакомятся с инструментами соцсети, попробуют запустить спецпроект и узнают, как настраивать кампании в Рекламном кабинете ОК.

ОК запускают конкурс для региональных СМИ OK Media Challenge 2022

Успешное прохождение OK Media Challenge 2022 может стать новым этапом развития для медиа в Одноклассниках, когда появляются новые подписчики, увеличиваются охваты аудитории и повышается ее вовлеченность. За каждое успешно выполненное задание будут начисляться баллы. Отслеживать ход конкурса и количество баллов, которые набирают участники медиачелленджа, можно в блоге Одноклассников и группе «ОК для медиа».

СМИ, набравшие максимальное количество баллов по итогам конкурса, получат денежные призы на продвижение через Рекламный кабинет ОК в 50, 30 и 15 тысяч рублей, годовую промоподдержку в ленте новостей соцсети, а также фирменные толстовки и наградные статуэтки. Для всех участников предусмотрены электронные сертификаты об участии в конкурсе. Оценивать и комментировать задания будут сотрудники ОК, специализирующиеся на партнерствах и работе с контентом.

Подать заявку могут представители всех российских региональных СМИ до 25 августа включительно. Из всех заявок 26 августа жюри выберет финальный список медиа, которые примут участие в конкурсе. Итоги отборочного тура будут опубликованы в блоге Одноклассников и группе «ОК для медиа».

В прошлом году заявки на участие подали 95 представителей региональных СМИ, 30 из которых прошли отборочный тур. В конкурсе также участвовали медиа из стран СНГ. Победителями прошлого года стали группы «Комсомольская правда – Кубань», «Белгород – Билайв» и «Саратов 24».