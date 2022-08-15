«Таврида.АРТ»: водное шоу, мода из старых вещей и патриотические песни SHAMANа

В фестивале участвуют 4000 молодых профессионалов Фото: Иван МАКЕЕВ

На площадке уже собрались тысячи участников и это еще далеко не все: поезда с музыкантами, артистами, танцовщиками еще прибывают на полуостров.

«Таврида. Арт» больше похожа на Олимпийские игры. Только соревнуются не в спорте, а в искусстве. Здесь можно показать свое умение и талант, а также прокачать мастерство под присмотром опытных наставников.

- Весь день на площадке будет множество активностей, среди которых кастинг-платформа, выставка регионов, фестиваль современного искусства, а вечером пройдет невероятное шоу, на котором с нашими резидентами выступит приглашённая звезда – SHAMAN, - говорит руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин. -

В эти несколько дней на площадке состоятся сотни событий, начиная от музыкальных фестивалей, в которых примут участие такие исполнители как Баста, МакSим, Burito и другие музыканты, до фестиваля уличных театров, водных видов спорта, и десятки других различных мероприятий.

Одно из самых ярких событий – фестиваль моды. Шоу-показ пройдет 17 августа на территории строительства Университета креативных индустрий. Этот круглогодичный центр откроет свои двери уже в следующем году и будет принимать всех тех, кому интересно развитие и движение вперед.

— Это один из самых необычных показов по своему формату за всю историю «Таврида.АРТ», - рассказывает продюсер фестиваля моды Виктория Данилова. - Будет два больших блока. Первый - это маркет одежды и аксессуаров, которые привезли молодые дизайнеры, в том числе и крымские. Второй блок - показ одежды молодых российских дизайнеров. У нас в этом году двадцать два прекрасных молодых дарования, все участники наших проектов, которые когда-либо приезжали к нам на площадку. Будут также премьерные коллаборации наших резидентов с уже известными брендами. Также мы презентуем апсайкл-коллекцию. Это 10 образов, созданных из абсолютно неприспособленных для этого материалов: в дело пошли и воздушные змеи, и спальники, и рыбацкая сетка - эффект можно увидеть на подиуме.

«Таврида. Арт» - одно из ключевых событий Года культурного наследия народов России. В его программе концерты звезд первой величины. Хедлайнерами выступят: Баста, Лолита, Максим.

Фестиваль пройдет с 15 по 18 августа. Каждый вечер на его многочисленных сценах гостей будут удивлять, впечатлять и вдохновлять знаменитые артисты, а также начинающие коллективы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

В фестивале участвуют 4000 молодых профессионалов.

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