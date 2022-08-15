Новые стадионы, центры одаренных детей, предприятия: как национальные проекты меняют страну?

Фото: Антон Кузнецов, ТАСС

В 2019 году по всей России стартовали национальные проекты – комплексные начинания, разработанные по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Проще говоря, федеральные власти поставили перед губернаторами задачу по снижению в стране неравенства в доступе к медицине, образованию и культуре, активному строительству дорог и парков, а также стимулированию экономического роста, повышению занятости и благосостояния. А чтобы чрезвычайно важный для страны проект не превратился в профанацию, ключевые задачи нацпроектов Владимир Путин положил в основу системы оценок работы губернаторов. Не обеспечиваешь развитие региона, люди продолжают бежать с родины? Господин-губернатор, уступи место более эффективному управленцу…

Фото: Антон Кузнецов, ТАСС

Национальным проектам идет уже четвертый год. Насколько успешно они развиваются? Мы изучили на примере Ижевска – столицы Удмуртской республики.

ВКЛАД В СЧАСТЬЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Социологические исследования показывают, что нацпроекты находят поддержку со стороны граждан России.

«По итогам июньского опроса ВЦИОМ 72% россиян положительно относятся к нацпроектам, а 57% населения видят позитивные изменения, которые происходят благодаря нацпроектам (это на 7 процентных пункта больше, чем годом раньше), - отметила Ирина Осадчая. заместитель гендиректора по коммуникационным проектам АНО «Национальные приоритеты», где аккумулируют информацию о нацпроектах. - 71% респондентов заявили, что развитию цифровой экономики уделяется все больше внимания. 60% сказали, что они видят изменения в благоустройстве населенных пунктов. 59% считают, что больше проявляется заботы к семьям с детьми. И 56% говорят, что качество и безопасность дорог серьезно выросло… Мы считаем, что национальные проекты вносят серьезный вклад в ощущение счастья и стабильности в стране».

Фото: Антон Кузнецов, ТАСС

Из чего складывается ощущение счастья? Удивительно, но уровень дохода – не главное. Эксперты выделили 18 факторов, которые позволяют людям получать удовольствие от жизни, в том числе любовь к своей работе, возможность обучения, занятия спортом, наличие хобби, достойные жилищные условия, оптимистичное видение личного будущего и многие другие факторы, которые помогают выстраивать личную траекторию развития человека.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ - РЕДКОСТЬ

Благодаря нацпроекту «Демография» в 2022 году 73 региона участвуют в проекте по модернизации центров занятости населения, с 2023 года планируется обеспечить ими полный охват регионов.

Новые центры занятости – это современное комфортное пространство, а также индивидуальный подход к соискателю и работодателю. На данный момент модернизацию прошли более 100 центров занятости. Чтобы организовать работу в новом формате, в России впервые организовали масштабное обучение, в котором уже приняли участие более четырех тысяч работников службы занятости. В 2022 году обучение пройдут еще более шести тысяч специалистов. Всего до конца 2024 года новые знания получат 22 тыс. специалистов центров занятости.

В Ижевске модернизированный по национальному проекту «Демография» центр занятости открылся под новым федеральным брендом «Работа России» летом 2021 года. С начала 2022 года сюда обратилось за помощью более 10 тыс. человек.

…Здание со свежим ремонтом. Десятки окон с сотрудниками. Свой колл-центр. Нет своей страницы на госуслугах? Здесь вам помогут ее завести (многие отношения с государством строятся именно через этот сайт).

«Сейчас мы представляем услуги комплексно. Перед вами пилотный Центр занятости. В этом году мы открыли второй на территории одного из районов – Граховский центр занятости. Наша задача модернизировать всю службу занятости республики, сделать ее востребованной, современной, обеспечивающей все потребности как граждан, так и работодателей», - отметила начальник управления развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населения Минсоцполитики Удмуртской республики Лариса Вершинина

Не получаете удовольствия от нынешней профессииВ центре занятости проведут профессиональную ориентацию человека, а затем предоставят возможность обучиться. Например, после консультации с психологом Республиканского центра занятости жительница Ижевска Марина Анисимова решила поступить в педагогический колледж, чтобы получить профессию инструктора по организации спортивных мероприятий, хотя до этого работала в торговле. Девушка призналась, что со временем почувствовала, что выгорела.

«Благодаря тестированию я поняла – почему бы мне не попробовать себя в совершенно другой деятельности. Я с 6 лет занималась балетом и вообще давно хотела уйти в направление спорта. И в данный момент я этим занимаюсь», – поделилась эмоциями Марина.

«Сейчас мы набираем и основных рабочих с квалификационными разрядами, и рабочих с обучением – операторов микросварки, монтажников радиоэлектронной аппаратуры. Объемы очень большие – порядка 200 вакансий, поскольку значительно расширяем объемы производства. В решении задачи очень активно помогает центр занятости, - отметил заместитель начальника отдела управления персоналом ижевского мотозавода «Аксион-Холдинг» Максим Халилов. - Квалифицированный рабочий и квалифицированные специалист - равно редкий товар на современном рынке труда. Он нужен всем. За него буквально грызня идет».

«Удмуртская республика активно работает по выполнению поручения Президента по сохранению занятости. В Удмуртии официально зарегистрировано 5,5 тысяч безработных, при этом вакансий втрое больше – 18 тысяч. Для всех, кто хочет работать – работа есть!», – отметил глава региона Александр Бречалов на недавней встрече в Ижевске с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Фото: Антон Кузнецов, ТАСС

«КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ТАЛАНТЛИВ»

В развитии нацпроекта «Образование» большое внимание направлено на формирование у ребенка гармоничной личности и получение широкого спектра компетенций. Именно поэтому благодаря нацпроекту «Образование» по всей стране открываются центры дополнительного образования, где школьники могут бесплатно обучаться по перспективным и востребованным направлениям.

Приведем еще несколько цифр. Благодаря нацпроекту все школы в России подключены к широкополосному Интернету, в стране открыто более 300 школ на 196 тыс. мест, в малых городах и селах - более 9500 центров «Точка Роста», 184 детских технопарков «Кванториум», 30 центров «Дом научной коллаборации», 126 центров цифрового образования детей «ИТ-куб», более 2200 профессиональных мастерских в колледжах и техникумах оснащены высокотехнологичным оборудованием, открыты 44 региональных центра выявления, поддержки и развития талантов детей и молодежи «Мини-Сириус» (к 2024 году по нацпроекту «Образование» такие образовательные центры откроются во всех 85 регионах).

В Удмуртии центр «Мини-Сириус» уже создан. В региональном образовательном центре одаренных детей «ТАУ» ежегодно участвуют в дополнительных общеразвивающих программах участвуют более 4 тыс. детей. Приоритетными научно-исследовательскими направлениями Центра являются химия, микроскопия и нанотехнологии, биоинженерия, 3D-моделирование и прототипирование, физика и возобновляемые источники энергии, большие данные и нейросети.

«У нас пять площадок, 15 современнейших лабораторий, которые открыты для каждого ребенка. Мы работаем в парадигме, что каждый ребенок талантлив, - пояснила руководитель центра одаренных детей Удмуртской республики «ТАУ» Римма Бякова. - Задача таких центров – выявление таланта и одаренности. Мы создаем мотивирующую среду интереса к тем детям, которые к нам приходят».

…В одной из аудиторий двое ребят – Дима и Павел - мастерят небольшой электромобиль (в масштабе 1 к 10 по отношению к настоящему). В апреле предыдущая версия болида победила на всероссийских соревнованиях среди школьников. За шесть часов гонки машина прошла около 200 километров. Сейчас школьники готовят новый автомобиль к показательным выступлениям на первом фестивале инженерно-технического творчества Мосавтофесте, который состоится в последних числа августа в Москве.

Причем, это все не игрушки. Партнером ТАУ выступает компания-производитель протезов для реабилитации больных. По заказу этого предприятия школьники Марина Тычкова, Анна Каcаткина, Анна Бутомеева и Дмитрий Шереметьев вмеcте c наcтавниками cоздали интерактивную перчатку, которая позволяет выполнять реабилитационные упражнения в игровой форме. Изобретение может помочь воccтановить двигательные функции киcти, утраченные в результате перенеcенного инcульта, переломов, вывихов, неврологичеcких оcложнений. Также в перcпективе планируетcя адаптация данного изобретения для воccтановления движения у детей c ДЦП.

В июле проект вошел в число победителей конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Подростки получили 1 млн рублей на завершение проекта.

Фото: Антон Кузнецов, ТАСС

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РУССКОГО МУЗЕЯ

Считаете, что будущее за информационными технологиями? В центрах цифрового развития «IT-куб» ребята 7-18 лет знакомятся с программированием, разработкой приложений для мобильных устройств, виртуальной и дополненной реальности, учатся программировать роботов. Все центры цифрового образования оснащены современным оборудованием, а каждый наставник владеет актуальными и нешаблонными методиками обучения.

Один из таких центров находится в Ижевске. В центре ведётся работа по 13 образовательным направлениям: программирование на Python, мобильная разработка, разработка приложений VR/AR, сетевое и системное администрирование, кибергигиена и большие данные, основы программирования, искусственный интеллект, WEB-разработка, программирование 1С, Яндекс.Лицей, IT-школа Samsung, математика для айтишников, алгоритмы и программирование на Java.

Причем, реальных проектов здесь тоже хватает. Например, Богдан Щелчков познакомил с образовательной IT-платформой ShenPy, которая облегчит изучение программирования в школах, университетах и кружках. С этим проектом Богдан выиграл 1 000 000 рублей в «Школе бизнеса».

Елизавета Монашева и Тимур Галимов рассказали про работу в проектной команде по созданию мобильного приложения для Русского музея. Приложение будет знакомить пользователей с коллекцией Русского музея и направлениями русского искусства в интерактивном формате. Старт работы над приложением был дан на хакатоне, организованном IT-кубом совместно с Русским музеем и Кружковым движением НТИ.

Иванов Максим представил игру, которую ученики IT-куба разрабатывали на направлении GameDev. С этой игрой ребята победили в Национальной технологической олимпиаде.

«Наш IT-куб уже второй год открывает свои двери для талантливых школьников, увлеченных информационными технологиями. В этом году мы сделали наши программы ещё доступнее. За год мы обучаем более 1000 школьников, – сообщила директор «IT-куба» Оксана Щелчкова. Наши педагоги и методисты выстраивают индивидуальные траектории для развития каждого ребенка, предлагая разноуровневые программы по направлениям IT в партнёрстве с компаниями региона. Более 200 учеников нашего центра стали победителями конкурсов и олимпиад всероссийского уровня. Впереди новый учебный год и на первое место мы ставим качество: качество образования, качество преподавания, успешные проекты и отличные результаты наших учеников в конкурсах и олимпиадах!».

СТАДИОН ДЛЯ ВСЕГО РАЙОНА

Федеральный проект «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» создает все условия для занятий спортом: строятся самые современные физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы, дворцы спорта, ледовые дворцы, хоккейные коробки, футбольные поля, спортивные площадки ГТО; закупаются инвентарь и оборудование в спортивные школы; тренеры и специалисты в области физической культуры и порта проходят куры переобучения и повышения квалификации.

Благодаря нацпроекту в Ижевске прошла реконструкция стадиона у школы №42. Стадион площадью более 28 тыс. кв. м теперь представляет собой комплекс спортивных сооружений, который включает футбольное поле с травяным искусственным покрытием и дренажной системой. Рядом с ним оборудованы трёхполосные круговая и линейная беговые дорожки с резиновым покрытием, зона для прыжков в длину. Школьники и жители микрорайона могут заниматься на универсальной площадке 32х19 м, предназначенной для игровых видов спорта, и воркаут-площадке. Также на стадионе оборудованы зоны для общефизической подготовки, хоккейная «коробка» и сборно-разборные трибуны на 100 мест.

Всего на обустройство физкультурно-оздоровительного комплекса выделен 51 млн рублей: 23 млн из федерального и регионального бюджетов — на поставку спортивного оборудования, еще 28 млн из муниципального бюджета — на выполнение строительно-монтажных работ.

«От баскетбола до хоккея. Самыми разными видами спорта смогут заниматься на новом стадионе ученики ижевской школы номер №42 и жители близлежащих домов прокомментировал Александр Бречалов. - Футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, универсальная площадка для игровых видов спорта, зона для прыжков в длину, хоккейная и воркаут площадки, сборно-разборные трибуны – в Удмуртии появился еще один современный физкультурно-оздоровительный комплекс».

Напомним, в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» нацпроекта «Демография» в республике в текущем году стартовала реконструкция ледового дворца «Ижсталь», а за последние три года открыли 41 площадку для выполнения нормативов ГТО, семь межшкольных стадионов, два физкультурно-оздоровительных комплекса, региональный центр по лыжным гонкам в Шаркане, поставили спортивное оборудование и инвентарь. В планах на этот год установка еще 3 площадок ГТО, поддержка 8 организаций по подготовке кадров для спортивных сборных команд и поставка нового оборудования в организации спортивной подготовки.

С момента реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» по всей стране открыто 373 спортивных объекта, более 1500 спортивных площадок ГТО. К движению ГТО присоединились более 18 млн человек, приступили к выполнению нормативов более 10,8 млн человек, выполнили нормативы на знаки отличия 6,2 млн человек. Спортом занимаются 49,4% жителей России.

Фото: Антон Кузнецов, ТАСС

ОТ СТАРТА ДО ЭКСПОРТА

Сегодня государство поддерживает бизнес на всех этапах его развития – от легкого старта до выхода компании на экспорт, в том числе предоставляет льготный доступ к аренде помещений, льготные условия кредитования и налогообложения. По всей стране создаются промышленные парки и технопарки: объем государственного финансирования составил более 13,5 млрд рублей.

«В 42 регионах страны мы поддержали создание более 70 производственных и инновационных площадок, оснащенных современным оборудованием. На действующих площадках размещено почти 2 тыс. компаний-резидентов, работают около 40 тыс. сотрудников. Открытие промышленных парков и технопарков – одна из самых востребованных мер поддержки предпринимателей. Мы видим большой запрос от бизнеса и регионов на создание подобных объектов», – сообщила Татьяна Илюшникова, заместитель министра экономического развития России.

Создание промышленных и технопарков для малого и среднего бизнеса – одна из самых востребованных и эффективных мер поддержки. «Малыши» получают быстрый старт на готовой инфраструктуре. На сегодня в стране профинансировано создание более 70 промпарков и технопарков, из них более 40 – по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». В технопарках размещаются порядка 1,9 тыс. производственных предприятий. В 2022 году завершится строительство еще 14 новых объектов.

Арендаторы получают на 5 лет освобождение от транспортного налога (кроме легковых автомобилей), налога на имущество организаций, расположенного на территории индустриального парка; снижается ставка налога, уплачиваемого по УСН, с 15% до 5% для организаций и индивидуальных предпринимателей; а также оказывается помощь в получении различных региональных и федеральных субсидий и грантов.

…На окраине Ижевска работа по созданию парка «Металлургический» началась в 2015 году на пустующих площадях бывшего автозавода «Ижмаш». В 2019 году промпарк получил более 510 млн рублей на обеспечение затрат на развитие по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», что позволило дополнительно построить 18 тыс. производственных площадей. Сейчас 28 резидентам «Металлургического» доступно около 70 тыс. кв. м площади.

Один из ключевых резидентов промышленного парка - компания «Гидрокуб». Предприятие разрабатывает и производит гидравлическое оборудование.

«В 2016 году мы с братом жены взяли кредит — 80 тысяч рублей. Разработали сайт, запустили рекламную кампанию на всю страну, – вспоминает генеральный директор Константин Кузнецов. - Почти сразу получили первый заказ – из Якутии. Ребятам нужна была гидростанция. Работали семейным подрядом. Производственного помещения не было, собирали все вручную в нашем огороде. Клиент остался доволен и через пару лет вернулся к нам с новым заказом. Я понимал, что для развития нужны деньги. Привлекал друзей. В сентябре 2016 один из них рискнул и вложил около миллиона рублей в нашу авантюрную идею».

Компания активно развивается. Только за прошлый год продажи выросли на 91%. В конце 2021 года начали производить новый продукт – автомобильные лифты. Их используют для перемещения автомобилей между этажами. Разработка запатентована, прошла сертификацию. Финансовая и образовательная поддержка, полученная по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», позволила организации расширить производственные мощности, закупить современное новое оборудование, дать больше рабочих мест и выйти на новую ступень развития.

Спрос на отечественную продукцию вырос и в нефтедобыче. Так, компания «Омега» на фоне антироссийских санкций увеличила портфель заказов на 40%.

«Если до этого мы были загружены на три-четыре месяца вперед, то сейчас на пять-шесть месяцев вперед. В 2021 году оборот — 950 млн рублей, в этом году планируем, что переплюнем 1,2 млрд рублей», — заместитель директора завода Константин Мокрушин.

Завод был создан в 2007 году. Предприятие производит оборудование для бурения и гидроразрыва пласта (технология применяется для повышения нефтеотдачи). Управленец отметил, что завод намерен расширять производство и осваивать новые ниши, которые раньше занимались зарубежными компаниями.

Государство поддерживает развитие новых проектов. Например, начинающий предприниматель из Ижевска Максим Чашкин в прошлом году запустил собственное производство безалкогольных ферментированных напитков под торговой маркой Kombutist.

«Последние 8 лет я работал на пермском заводе «Машиностроитель», был главным химиком. Периодически мечтал об открытии собственного бизнеса. В итоге собственные гастрономические потребности привели меня к забытому напитку на основе чайного гриба – комбуче. Это универсальный напиток, который одновременно является и освежающим безалкогольным, и полезным пробиотическим», – рассказывает бизнесмен.

Раздобыв чайный гриб у знакомых, Максим начал экспериментировать, отрабатывать процессы ферментации и рецептуры. Принял решение вернуться в родной Ижевск, где начались поиски помещения для размещения производства, разработка дизайна этикеток, логотипа, технических условий, инструкций и другой документации.

Из семейного бюджета предприниматель выкроил деньги на старт проекта, арендовал помещение в индустриальном парке «Развитие», сделал ремонт, закупил оборудование. В конце 2021 года компания прошла контроль серийных образцов и выпустила первую партию комбучи.

Для реализации амбициозных планов был взят льготный займ по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» под 5% годовых в центре «Мой бизнес» Удмуртии. Заем помог закупить холодильное оборудование для размещения напитка в сетевых магазинах, парках. Компания активно развивается и выходит в торговые сети, маркетплейсы и другие регионы страны, ведь спрос на продукцию растет.

«На сегодня произвожу 800 литров комбучи в месяц. До 2000 литров я это могу делать один, без помощников», - резюмировал предприниматель.

Как видим, национальные проекты меняют жизнь как отдельного региона, так и страны в целом. Темпы финансирования из федерального бюджета с каждым годом растут. Впрочем, как и ощущения от жизни россиян. Люди отмечают, что возможности для самореализации в нашей стране увеличиваются.