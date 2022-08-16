Билайн поможет сэкономить на покупке смартфона до 10 тысяч рублей

В преддверии нового учебного года билайн устраивает распродажу смартфонов. Сэкономить на покупке гаджета можно кругленькую сумму. В зависимости от модели телефона скидка может достигать 10 тысяч рублей. Вырученные деньги поступят на мобильный счет.

Акция «С новым выгодным! Смартфон и услуги связи по цене устройства» проводится до 30 сентября. Принять участие могут как новые, так и действующие абоненты. Новые клиенты получат сим-карту, на которую поступят бонусы. Остальным абонентам, обслуживающимся по тарифному плану, участвующему в акции, деньги поступят на их текущий номер.

Организаторы акции уточнили, что бонусы начисляются на счет в рамках предложения «Рубли на связь по акции». Предложение распространяется на популярные бренды смартфонов: Realme, Xiaomi, Infinix, Samsung, Tecno, Panasonic, Philips. Полный список акционных телефонов здесь.

Приобрести телефон по акции можно лично в салоне связи или через интернет-магазин. Кстати, в августе при онлайн-покупке любых умных гаджетов в подарок оператор отправит фирменный мерч. Заказ и презент привезет курьер.