Участница нацотбора на «Евровидение-2021» от России ослепла и впала в предкоматозное состояние

Мария Шейх (слева) в составе дуэта 2Маши.

К жутким последствиям привел артистку Марию Шейх летний Петербург. Солистка группы #2Маши во время прогулки получила травму, едва не стоившую ей жизни. По невыясненным причинам хрупка девушка внезапно потеряла сознание и рухнула на землю, сильно ударившись головой.

— Один шаг от комы, — сообщила в соцсетях вокалистка. — Временная слепота, сводившая меня с ума. Мне пришлось заново учиться ходить, сидеть, есть, все с нуля. То, что я жива, — настоящее чудо. Тот период, который я пережила сейчас, — самое страшное и тяжелое время в моей жизни.

Менеджмент певицы подтверждает, что ее госпитализировали в предкоматозном состоянии. Врачи оценивали состояние Марии как тяжелое, но затем стабилизировали его. Что могло стать причиной обморока, в настоящий момент выясняется. Пока лишь только известно, что за день до инцидента Шейх отравилась арбузом.

Мария поет в группе #2Маши с участницей шоу «Голос» Марией Зайцевой. В прошлом году девушки имели хорошие шансы отправиться на «Евровидение» от России: были одним из трех претендентов и участницами национального отбора на европейский песенный конкурс вместе с Манижей и Антоном Беляевым. Тогда в результате финального голосования #2Маши уступили 4% Маниже, которая и отправилась на шоу в Роттердам, где заняла 9 место.