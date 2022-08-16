Фильмы носят не только развлекательный характер, но и помогают обществу развиваться, не закрывать глаза на остросоциальные вопросы.

Режиссёр Оксана Нечаева стремится создавать кинокартины, которые не будут лишь развлечением для зрителя.

Одна из последних кинокартин Оксаны Нечаевой «Дочь», о девочке, которая стала жертвой эгоизма взрослых. Фильм победил в номинации «Лучший драматургический фильм» в Международном кинофестивале Зилант (Россия), также получил несколько наград на кинофестивале Gothemite film awards 2022 в Нью-йорке. Был номинантом международного кинофестиваля The Black Panther International Short Film Festival в Дели, Индия, и полуфиналистом международного кинофестиваля Adamawa Film Festival.

Оксана Нечаева считает, что киноиндустрия должна содействовать эволюции сознания людей и общественных ценностей. Кино становится возвышенным искусством, когда режиссер ставит перед собой задачу превратить картину в разговор со зрителем. В интервью Оксана Нечаева рассказала о своём вкладе в киноиндустрию.

В чём заключается ваша оригинальность, как режиссера?

Моя отличительная особенность, как режиссера — это отражение реальной жизни в биографических историях. В основе всех моих фильмов заложены кем-то прожитые события: «Американка», «Дочь», «Главная победа. Константин Серебренников».

Оксана, как считаете, какой вклад вы внесли в киноиндустрию?

В последнее время я снимала короткометражные фильмы, так как они не предназначены для широкого проката. А значит, дают больше свободы режиссёру. В каждой своей ленте поднимаю остросоциальные темы. Например, говорю о детском психологическом насилии, о жертвах азартных игр. Или о том, что отношения между людьми порой бывают очень хрупкие и их нужно ценить, беречь, учиться любить. Искусство существует для того, чтобы обсуждать важные вопросы, о которых люди забывают или не придают значения.

Мне хочется, чтобы благодаря моим фильмам люди могли увидеть себя со стороны, провести самоанализ и сделать выводы. Мои фильмы помогают стать человеку более эмпатичным, подтолкнуть к каким-то изменениям.

Что вы для себя считаете главным при создании своей кинокартины?

Фильм — это возможность поговорить сразу с большим количеством аудитории, донести до зрителя какую-то глубокую мысль. После просмотра у каждого человека останутся свои впечатления, послевкусие. Все мы разные и исходя из жизненного опыта в одном и том же фильме можно увидеть что-то своё. Но всё же идея режиссёра в картине должна присутствовать. И важно сделать так, чтобы человек услышал тебя. Поэтому мне нравится снимать фильмы по мотивам реальных историй. Прожитая кем-то боль затрагивает человека по-настоящему. Тогда основная идея становится понятна зрителю.

Какой жанр кино вам нравится больше всего и почему?

У меня несколько любимых жанров: мелодрамы, исторические, драмы, комедии, трагикомедии. Мне кажется увлекательным, когда в одной кинокартине соединяют комедию и драму. Предпочтение отдаю тем фильмам, в сюжете которых заложены реальные истории людей.

Сейчас работаю в основном над документальным и художественным кино. Но хотелось бы снять драмеди-фильм, триллер, кинокомедию. Стоящего сценария комедии я пока не видела. Если найду не тривиальный, качественный материал, то с удовольствием поработаю в этом жанре.

Оксана, а какой жанр, напротив, для вас самый неинтересный?

Меня отталкивает такой жанр, как фильмы ужасов. Не стала бы снимать кинокартину в стиле «хоррор». Не испытываю наслаждения от просмотра таких картин, и искренне не понимаю их назначение, не думаю что мне будет это интересно.

Что считаете самым ценным в своей работе?

Снимать фильм достаточно сложно. Режиссёр отвечает за многие основные этапы съёмок: поиск сценария, формирования команды, подбор актёров, монтаж. Все эти процессы выматывают физически и эмоционально. Но когда отправляешь готовую работу на фестиваль и получаешь отклики зрителей, награды, первые лавровые ветви, то всё это окупает огромные затраченные усилия. Чувствуешь, что ты не просто добился личного успеха, а сделал нечто важное для всего общества.

Вы недавно были в жюри кинофестиваля «Мечта», что можете сказать о фильмах этого года?

На кинофестиваль прислали несколько сотен фильмов. Самое сложное было просмотреть такое количество. Как ни странно, выбирать тех, кто будет показан в Доме кино, было не так трудно. Так как были картины, которые сильно контрастировали на остальном фоне: своим киноязыком, и качеством изображения, и звука. Это всё является немаловажным для показов в кинотеатрах.

Фильмы боролись за гран-при фестиваля. То есть за главный приз соревновались отборные кинокартины, в качестве которых уже никто не сомневался. Жюри на самом фестивале выбирали победителя по вкусовым предпочтениям, поэтому шансы у всех были равны.

Расскажите, пожалуйста, о своих планах на будущее?

Сейчас совместно со сценаристом Олегом Сироткиным работаю над созданием сериала. Зритель сможет заглянуть в жизнь современных девушек, такой, когда они точно знают, что за ними никто не наблюдает, узнает много женских секретов. Параллельно с работой над сериалом идет работа над реализацией ещё одного проекта, это полнометражный фильм, историческая картина, затрагивающая историю жизни одной семьи на протяжении последних ста лет.