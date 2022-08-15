Благотворительный Фонд «Дом Роналда Макдоналда» меняет название на «Семья вместе»

Всё по плану: осенью БФ «Семья вместе» начнёт строительство бесплатной семейной гостиницы для родителей, чьи дети проходят длительное лечение в Детской городской клинической больнице имени З.А. Башляевой в Москве. После того, как этот настоящий «Дом вдали от дома» распахнет двери, ежегодно более 1 500 семей из различных регионов России смогут быть рядом со своими детьми в период лечения и реабилитации. Проживание для семей бесплатное, а процедура заселения максимально упрощена. 27 спален, гостиная и игровая комната для малышей наряду с полностью оборудованными кухней, столовой и прачечной призваны создать уютную домашнюю атмосферу, в которой и детям, и родителям будет максимально комфортно.

«Мы очень рады, что сможем продолжить нашу деятельность в России под новым именем. Основной целью работы фонда является помощь семьям с тяжелобольными детьми: так, за прошедшие годы число подопечных фонда превысило 250 000 человек. В наших планах развивать проекты Фонда в других регионах в сотрудничестве с крупными детскими медицинскими центрами, чтобы дети могли не разлучаться со своими родными и близкими во время лечения и семья могла быть вместе в этот сложный период их жизни», — говорит Екатерина Мыслицкая, Генеральный директор БФ «Семья вместе».

Давным-давно доказанный медицинский факт: когда родные и близкие рядом – маленькие пациенты быстрее идут на поправку. А родители могут посвящать все свое время заботе о детях, не думая о том, где найти средства на номер в гостинице или съемное жильё. В первую очередь гостями Дома смогут стать семьи из отдаленных регионов России.

Напоминаем, что один семейный Дом уже работает в России с 2013 года на территории Детской городской клинической больницы МЗ Республики Татарстан в Казани. Ежегодно он принимает более 600 семей . С момента открытия гостиница приняла более 13 500 родителей и детей .

Учредителями Фонда «Семья вместе» выступили компании, работающие под брендом «Вкусно — и точка».