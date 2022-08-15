Жизнь советского артиста неспокойна и цветиста

Милош Бикович в образе - вылитый Магомаев. Фото: Кадр из фильма

«Магомаев»

Биографическая драма.

В среду, 17 августа, народному артисту СССР Муслиму Магомаеву исполнилось бы 80 лет (напомним, артиста не стало в 2008-м, когда ему было всего 66). По такому случаю Первый канал повторяет относительно свежий сериал «Магомаев», премьера которого состоялась в наши первые ковидные каникулы, весной 2020-го.

Муслим Магомаев.

Когда Милошу Биковичу предложили эту роль, он сначала отказался: сербский актер попросту не знал, кто такой Магомаев. А когда узнал, отдался работе без остатка. Внешне довольно похожий на своего героя, Бикович вжился в образ настолько, что сумел скопировать его пластику и, что еще важнее, внутреннюю органику. Вдова Магомаева Тамара Синявская, лично утверждавшая Милоша, была восхищена.

Сериал критиковали за то, что в нем маловато песен мэтра - они звучат, но буквально по 10 - 15 секунд; за излишнюю современность некоторых второстепенных персонажей. Но, несомненно, это очень качественная работа - Магомаев получился живой и нисколько не карикатурный.

Первый канал.

Понедельник - четверг, 21.45.

«Закрыть гештальт!»

Трагикомедия.

В «КП» мы уже анонсировали этот сериал короткой строкой. Но, когда дошло до премьеры, он оказался много лучше, чем ожидалось. По модной нынче тенденции в сериале фэнтезийная «потусторонняя» подоплека: менеджер автосалона падает с 20-го этажа, остается жив, но с тех пор его преследуют души умерших. В их числе давно похороненная теща, убитый еще в

90-е бандит и даже его собственный отец, погибший в 19 лет. Вдобавок от менеджера уходит жена.

К счастью, весь этот мистический сироп - не основное блюдо. Тут речь о кризисе среднего возраста: герою предстоит понять, чего он вообще от жизни хочет и куда девать гложущую тоску. Вступая в зрелый возраст, он впервые осознает, как ему всю жизнь не хватало отца. А вот же он, батя, явился с того света в облике щуплого студента. Очень жизненная история! К тому же с неплохим юмором.

В главной роли - Александр Ильин-младший. Если вы его недолюбливаете со времен «Интернов», где он сыграл Лобанова, будете удивлены - актер тут раскрылся как никогда.

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«Зверобой»

Принципы героя Чинарева иной раз идут вразрез с законом. Фото: Кадр из фильма

Триллер, детектив.

На улице поклонников актера Павла Чинарева перевернулся грузовик с пряниками: у их любимца в свежем триллере главная роль. Московский следователь Олег Хлебников нетерпим к преступникам - настолько, что сознательно пристрелил одного в ходе задержания, полагая, что сидеть в тюрьме - слишком мягкое наказание для убийцы. Сам Хлебников тюрьмы за превышение полномочий чудом избежал, но был сослан в медвежий угол - в угрозыск маленького таежного городка. А там как раз орудует серийный маньяк.

По многим признакам «Зверобой» - типичный мужской детектив с суровыми героями (также снимались мастера этого жанра Михаил Евланов, Александр Голубев, Александр Лойе, Федор Лавров). Но есть одно отличие: у Хлебникова сложная внутренняя философия, о которой он любит поговорить и которая неизвестно куда его заведет.

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