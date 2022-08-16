Опустел без тебя Куршевель: как европейские курорты страдают без русских туристов

Запрет выдачи шенгенских виз россиянам может быть вынесен в следующий европейский санкционный пакет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Руссо туристо - это не только облико морале, но еще и очень много денег, которые они оставляют на загранкурортах. В допандемийном 2019 году (последнем, который можно назвать нормальным с точки зрения туризма) наши соотечественники потратили во время отдыха за рубежом почти $35 млрд, или более 2 трлн рублей. Для целого ряда европейских стран - таких как Кипр, Черногория, Болгария, Хорватия, Латвия - прибыль от российских туристов была важной статьей национальных доходов. Да и в Западной Европе состоятельных выходцев из России принимали с распростертыми объятиями. Знали, что на чаевые не скупятся и покутить любят. Не зря же поп-звезда Робби Уильямс даже выпустил ироническую песню Party like a Russian, то есть «Гуляй как русский».

Но в этом году по российскому туризму в Европе был нанесен сокрушительный удар - закрытием воздушного пространства для самолетов из РФ. И, видимо, чтобы окончательно заколотить окно в Старый Свет брюссельские евробюрократы начали обсуждение запрета на выдачу россиянам Шенгенских виз. Это предложение может быть вынесено в следующий санкционный пакет. Впрочем, согласия по этому поводу еще нет. Например, канцлер Германии Олаф Шольц уже заявил, что с «трудом себе представляет» введение подобных ограничений.

КИПР И ПУСТОТА

В любом случае туристический бизнес в странах Евросоюза уже подсчитывает убытки. Одной из наиболее зависимых стран оказался Кипр. Раньше его ежегодно посещали 800 тысяч российских туристов. За первую половину этого года до острова с пересадками добрались только 17 тысяч. «Такой вакуум невозможно кем-то заполнить», - рассказал «Евроньюс» президент местной ассоциации отельеров Христос Ангелидес. - «Мы стали активнее работать на британском, немецком, польском, израильском рынке, но нехватка россиян все равно очень сильно ощущается».

Потери туристической отрасли Кипра от введенных антироссийских санкций оцениваются примерно в $600 млн. Особенно больно ударит это по местному бизнесу осенью - россияне любили приезжать в бархатный сезон, в отличие от тех же британцев, который сейчас составляют основной контингент на местных курортах.

Потери туристической отрасли Кипра от введенных антироссийских санкций оцениваются примерно в $600 млн. Фото: Shutterstock

ВМЕСТО ТУРИСТОВ - ЭМИГРАНТЫ

На балканском направлении больше всего пострадали Хорватия, Черногория и Албания. Отсутствие прямых рейсов и блокировка работы российских банковских картах снизила турпоток из России в эти страны в 5 - 6 раз. Для крохотной Черногории, в которой живет меньше людей, чем в Центральном административном округе Москвы, это серьезнейший удар по бюджету. Более 20% доходов страны зависят от туризма. А россияне до сих пор были главными источниками денежных поступлений.

Правда, черногорцы говорят, что выросло число россиян, снимающих квартиры в стране на долгий срок (это те, кто, выражаясь модным словом, релоцировался на Адриатическое побережье, а проще говоря - эмигрировал), но их во-первых, все равно намного меньше, чем потенциальных туристов, а во-вторых, они тратят очень мало по сравнению с отдыхающими. В общем, упущенную прибыль на них не отобьешь.

«Из-за ковида два предыдущих туристических сезона были кошмарными. Но мы не ожидали такого удара еще и в этом году», - говорит директор туристического агентства в Будве Даница Грегович.

Есть и еще один нюанс. Последние несколько лет россияне активно скупали недвижимость в Черногории, пользуясь либеральным въездным режимом и правилом «золотых паспортов», согласно которому гражданство страны можно было получить в случае покупки жилья на сумму более 450 тысяч евро (около 30 млн рублей). Но, начиная с весны, все эти операции фактически были заморожены. Все это, вкупе с другими последствиями санкционной политики (высокими ценами на энергоресурсы и продукты) ведет к экономической депрессии в стране.

ВСЯ НАДЕЖДА НА АРАБОВ

Наконец, еще одними страдальцами без россиян-толстосумов станут престижные альпийские курорты. Впрочем, для них эффект, естественно, во всю силу проявится только в высокий зимний сезон. Но еще в апреле французские СМИ писали, что знаменитый Куршевель словно опустел без вечеринок российских олигархов. На предстоящую зиму россияне отменили бронь в 90% случаев. А местные владельцы шале и бутиков грустят без «Калинки» и спешно переучиваются с русский на арабский. Вся надежда у них на то, что русских нуворишей на курортах премиум-класса заменят шейхи, чье состояние быстро растет из-за высоких цен на нефть (и это тоже одно из следствий антироссийских санкций Европы).

Комментарий эксперта

«Российский турбизнес от этой ситуации в плюсе»

Сергей Голов, президент Союза туристических агентств России:

- Европейские страны вряд ли смогут кем-то в полной мере заменить российских туристов, поскольку наши путешественники всегда были самыми платежеспособными и щедрыми гостями. В Европе тем временем нарастают экономические проблемы: инфляция, предстоящее прохождение зимнего сезона. Поэтому сложно ожидать, что люди там будут тратить больше на туризм.

Однозначно выиграли от европейских санкций такие туристические страны как ОАЭ, Турция, Египет, куда быстро растет поток из России, даже несмотря на то, что стоимость путевок тоже растет. Да и в более дорогом сегменте, как Сейшелы и Мальдивы, мы тоже видим очень хороший спрос со стороны россиян.

Определенный процент россиян, которые раньше отдыхали в Европе, переключились на внутренний рынок. Не все, конечно. Но такая тенденция есть. У них довольно высокая планка запросов. И поэтому можно ожидать, что российский туристический бизнес тоже будет поднимать свои стандарты качества. Может быть, это будет заметно еще не в этом году, но уже в следующем.