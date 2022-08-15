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Звезды15 августа 2022 14:31

Стало известно о состоянии здоровья звезды «Тихого Дона» Людмилы Хитяевой, госпитализированной после опасного удара головой

Актриса сообщила, что идет на поправку
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Актриса сообщила, что идет на поправку

Актриса сообщила, что идет на поправку

15 августа народной артистке РСФСР Людмиле Хитяевой («Тихий Дон», «Стряпуха», «Шла собака по роялю») исполнилось 92 года. Актриса держится бодро, отвечает на звонки и даже появляется на телевидении. Но в преддверии дня рождения с Людмилой Ивановной случилось несчастье — советская знаменитость потеряла равновесие, неудачно споткнувшись, упала и опасно ударилась головой в собственной квартире в центре столицы.

Фото: кадр из фильма

К счастью, обошлось без сотрясения мозга. Хитяева получила ссадину и разбила лицо. Народный артист России Валерий Леонтьев подтвердил эту информацию и уточнил, что его бывшую жену доставили в НИИ имени Склифосовского.

Фото: кадр из фильма

Состояние здоровья врачи оценивали как удовлетворительное — в больнице Людмила Ивановна не захотела и подписала бумагу, что под собственную ответственность отправляется домой. Уже оттуда артистка и прокомментировала инцидент.

— У меня все прекрасно, — успокоила поклонников актриса в беседе с "Пятым каналом". — Спасибо!

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