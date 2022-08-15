Перенесшая серию инсультов и операцию звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк продает свидание за 36 тысяч рублей

Эмилия Кларк в сериале "Игра престолов".

Британская актриса Эмилия Кларк подтвердила участие в сентябрьском фестивале Dream It Fest, где будет открыта специальная панель для поклонников сериала «Игра престолов». Там можно будет за деньги сфотографироваться и даже провести время со звездой.

Фото: EAST NEWS

17 сентября в Лондоне пройдет Dream It Fest, где исполнительница роли Дейенерис, матери драконов, одна из самых обсуждаемых и сексапильных актрис мира Эмилия Кларк будет встречаться с фанатами за деньги. Уже сейчас составлен прайс — и специальные виды билетов можно приобрести.

Фото: EAST NEWS

За 150 фунтов стерлингов (около 11 тысяч рублей) можно купить вход на мероприятие и право сфотографироваться с Кларк. За 190 фунтов (чуть более 14 тысяч рублей) — автограф с доставкой по всему миру. За 485 фунтов (более 36 тысяч рублей) можно приобрести ВИП-билет: право провести 30-минутную встречу с Кларк, куда входит, конечно, и общение, и личное присутствие звезды, но в рамках небольшой группы (около 30 человек).

Этим летом выяснилось, что Кларк пережила серию инсультов, после которых долго восстанавливалась и до сих пор страдает. В интервью BBC Эмилия призналась, что на съемках сериала «Игра престолов» у нее лопнула аневризма в мозге, что вызвало инсульт. Тогда артистку удалось спасти, но через два года инсульт повторился. После операции выяснилось, что аневризма была увеличена в два раза.

— Часть моего мозга больше не работает, — ошарашила поклонников Кларк. — Чудо, что я могу говорить, иногда членораздельно, и жить своей жизнью совершенно нормально без каких-либо последствий. Я принадлежу к очень малому числу людей, которые могут это пережить.

После двух инсультов память пострадала некритично — актриса продолжает сниматься и учить текст.

— Я могу играть по два с половиной часа каждую ночь и не забыть ни строчки, — говорила про работу в театре звезда. — У меня всегда была хорошая память, ведь это очень важно для актера. И я постоянно ее проверяю.

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