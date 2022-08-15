Дерипаска подал в суд на Тинькова и требует два миллиарда рублей: юрист оценил, сколько денег на самом деле может получить бизнесмен

Олег Дерипаска. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЗА ВОРА ОТВЕТИШЬ!

«Дерипаска это олигарх и вор, а я честный предприниматель!» - такой комментарий известный бизнесмен Олег Тиньков написал в Instagram* еще в апреле (пунктуация сохранена).

Позднее Тиньков пояснил свои слова в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в России СМИ-иноагентом). И заявил, что Дерипаска для него – это «некий образный Дерипаска» и что «они все там воры».

Дерипаска же оказался совсем не образным, а самым что ни на есть реальным. И теперь обидные слова могут обойтись Тинькову в 2 млрд рублей. Именно такая цифра фигурирует в иске, который Олег Дерипаска еще 30 мая подал в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края. Первое заседание по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации назначено на 16 августа. Помимо Тинькова, ответчиком по делу является компания Meta Platforms Inc*, которой принадлежит популярная соцсеть. Кроме компенсации миллиардер требует удаления комментария и опровержения.

Олег Тиньков. Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Кстати, судя по информации на сайте суда, с 2010 года здесь рассматривалось уже как минимум восемь дел, в которых фигурировал Дерипаска. В трех делах, где миллиардер был ответчиком, судьи отказали истцам в удовлетворении исков. Зато практически все иски, где заявителем выступал Дерипаска, были удовлетворены.

«ОБЫЧНО ПОТОЛОК – 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ»

- Перспективы у этого дела, конечно, есть. Ведь если судом будет установлено, что высказывание в соцсетях принадлежит Олегу Тинькову, ему придется доказывать справедливость своих обвинений, - говорит медиаюрист Светлана Кузеванова. - Хотя тут будут учитываться многие факторы, ведь исходя из контекста и цели высказывания его могут признать оценочным мнением, а за высказывание мнения ответственность не предусмотрена. Так что многое будет зависеть от позиции судьи.

- Сумма в 2 млрд рублей не выглядит запредельной?

- Именно запредельной она и выглядит, такие деньги обычно не взыскивают. По аналогичным делам потолок - 50 тысяч рублей. В редких случаях оскорбление чести и достоинства могут оценить в России в суммы до миллиона, в исключительных – в несколько миллионов рублей. Но 2 миллиарда - это беспрецедентный иск, думаю, что никакой суд такую сумму взыскивать не станет, - считает медиаюрист.

Сам истец объясняет размер компенсации тем, что с учетом личности самого Тинькова и Дерипаски публикация имела очень широкий охват. А также тем, что была использованв «недопустимо оскорбительная форма распространенной информации». В случае победы миллиардер обещает направить взысканные с Тинькова деньги на благотворительные проекты - в частности, развитие детского спорта в регионах.

* Социальная сеть Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.