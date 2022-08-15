Лера Кудрявцева впервые высказалась о разводе с молодым мужем

Телеведущая разразилась гневной отповедью Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лера Кудрявцева жестко высказалась на тему своего развода с молодым мужем Игорем Макаровым. Слухи о том, что в семье телеведущей назрел кризис, обсуждают не один месяц. Блондинка последнее время часто стала жаловаться на здоровье. Сплетники решили, что красавица сдала из-за проблем в семейной жизни. Лера долго не реагировала на грязные инсинуации, но в итоге не выдержала.

Лера Кудрявцева матом высказалась на тему своего развода с молодым мужем Игорем Макаровым. "Придумывают новости из ничего. Выставил песню - сочинили статью. Написала пост - придумали еще одну. Встретилась с подругой - «встретилась с адвокатом» Ключевые слова «придумали и сочинили»... И главное - фото 10-20-летней давности ставят и пострашнее", - не сдержалась Лера.

Кудрявцева дала понять, что если у нее действительно будут проблемы, она сама об этом сообщит: "И да, на всякий случай, если что произойдет - я сообщу, а пока идите на ..!"

Стоит отметить, что теледива недавно вернулась в Россию из Болгарии, где отдыхала с дочкой Машей. Там она отметила четырехлетие крошки. А вот молодой муж звезды на празднике девочки отсутствовал. Тем самым слухи о разладе в семье только укрепились.

Лера никак не комментировала отсутствие Макарова рядом с дочкой в важный день. Зато ранее скандальный блогер Лена Миро затронула тему возможных проблем в браке Кудрявцевой. Она написала о том, что ведущая тащит на себе все проблемы, пока ее муж никак не может найти работу. По мнению Миро, из-за постоянного стресса и переутомления блондинка регулярно жалуется на самочувствие.

Звезда, к слову, признавалась, что, разменяв шестой десяток, она буквально не вылезает из больниц и санаториев. "Думаю, на сколько меня еще хватит? Вывозить все... Я мегатерпеливая, просто мега! Но если наступает точка, то все! Крушить и рушить все на своем пути - это я могу", - говорила блондинка.