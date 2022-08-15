«Больше денег – меньше огня»: Объем лесных пожаров упал в три раза

Якутск. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания по вопросу предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник был в Якутске. Там прошло совещание по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В этом году ситуация относительно стабильная. Число лесных пожаров на 15% меньше, чем год назад. Но в правительстве ставят перед губернаторами более амбициозную цель.

- Главная задача – это минимум вдвое сократить площадь пожаров на землях лесного фонда по сравнению со средними значениями за предыдущие пять лет. Это должно стать для всех вас, уважаемые коллеги, ориентиром, - пояснил Мишустин.

Для этих целей выделили больше денег. Финансирование для тушения пожаров выросло более чем вдвое – с 6 до 14,2 млрд рублей. Эти средства позволили нарастить авиационный и наземный мониторинг территорий в зоне риска, привлечь больше специалистов к работе, повысить оперативность принятия решений. И это уже отразилось на объеме лесных пожаров.

- Несмотря на то, что число лесных пожаров сопоставимо с прошлым годом, площадь, пройденная огнем, в 2,7 раза меньше: сейчас 3,1 млн га, а в это же время прошлого года было уже почти 8,4 млн га, - привел цифры глава Минприроды Александр Козлов.

Площадь в миллионы гектаров вызывает оторопь. Огромная территория. Но если посмотреть статистику, в рамках нашей страны это не так много. К примеру, только в Якутии леса занимают 255 млн гектаров. И это лишь треть всех лесных массивов страны. Кроме того, ущерба экономическим объектам почти нет. Только один лесной пожар перешел в населенный пункт: 28 июля в якутском селе Арылах огонь повредил пять построек.

- Хочу отметить эффективность космического мониторинга лесопожарной обстановки. С начала года из всех зафиксированных термальных аномалий подтвердились как возгорания 88%. Использование данных космического мониторинга позволяет своевременно ликвидировать выявленные термоточки и не допускать увеличения площадей природных пожаров, - пояснил глава МЧС Александр Куренков.

Глава МЧС России Александр Куренков. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

По его словам, в регионах работают противопожарные десантники. Они забрасываются на парашютах в зону возгорания и тушат огонь на земле. Для работы в труднодоступных районах вертолет – это единственная возможность добраться до места и локализовать возгорание.