По следам Кевина Спейси: Оговоренный Боб Дилан восстанавливает репутацию и требует денег за ложные обвинения в растлении малолетней

Музыканту припомнили некие смутные обвинения в сексуальных домогательствах аж 60-летней давности и призвали к ответу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Популярнейший американский певец Боб Дилан тоже угодил под каток «культуры отмены». Музыканту припомнили некие смутные обвинения в сексуальных домогательствах аж 60-летней давности и призвали к ответу.

В 2021 году в Верховный суд штата Нью-Йорк поступил иск, в котором нобелевского лауреата Дилана обвинили в изнасиловании несовершеннолетней девушки возрастом 14 лет в 1965 году (тогда певцу было 24).

В заявлении было обозначено, что музыкант установил «эмоциональную связь» с девушкой с целью сексуального насилия. Якобы культовый рокер сначала ухаживал за подростком, пристрастил ее к алкоголю и наркотикам (в двенадцать-то лет!), а потом по достижении девушкой 14-летнего возраста изнасиловал ее. Точнее, насиловал — в отеле «Челси» на Манхэттене. Много раз на протяжении нескольких недель. Точнее, месяцев. Именно так менялись показания истца.

В заявлении было обозначено, что музыкант установил «эмоциональную связь» с девушкой с целью сексуального насилия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В тексте заявления подчеркивалось, что музыкант тем самым нанес девочке эмоциональные и психологические травмы, которые сопровождают ее «по сей день»: депрессия, тревога и так далее. Какие доказательства? Никаких. Их обещали предоставить в суде. Который, к слову, не состоялся — иск был отозван.

Но осадочек-то остался! Шлейф престарелого сладострастника до сих пор тянется за Диланом, и он пытается справиться с этим. Защита Боба настаивала на том, что «странный иск» был инициирован адвокатами псевдожертвы, и цель его была только в выбивании денег из артиста. Кроме того, ответчики предоставили суду данные, согласно которым истец удалила крайне важную переписку с Диланом (электронные письма и СМС) по этому делу, то есть что-то попыталась скрыть.

Популярнейший американский певец Боб Дилан тоже угодил под каток «культуры отмены». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Теперь адвокаты Боба хотят выбить из коллег, защищавших девушку, которую якобы насиловал Дилан в 1965 году, круглую сумму — за клевету, опорочивание репутации и фиктивный иск. Глава группы защитников артиста Орин Снайдер уже отправил соответствующее письмо федеральному судье. Сумма ожидаемой компенсации не называется.