За роль Харли Квин в мюзикле про Джокера певица Леди Гага получит под 10 миллионов долларов. Хоакин Феникс заработает больше

Харли Квинн - антигерой вселенной супергероев от DC Comics. Фото: Shutterstock

В эпоху трепетных юнош и небинарных дев любой «продукт», касающийся кататонических состояний, саможаления и истерики, становится мегауспешным. Так было и с «Джокером» 2019 года — картина с заезженным сюжетом и примитивной драматургией собрала три «Оскара» и более 1 миллиарда долларов в прокате.

Конечно, создателям захотелось повторить успех и снова много заработать на желании людей наблюдать за вечно страдающим, уязвимым садистом. Именно поэтому компания Warner Bros. развернула работу над сиквелом «Джокера», который станет музыкальным.

Певица Леди Гага. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В главной роли останется неподражаемый Хоакин Феникс, а вот роль его неуравновешенной возлюбленной отвели певице и актрисе Леди Гаге. Продюсеры посулили звезде Голливуда почти десять миллионов долларов за роль. Правда, ее партнер по фильму Феникс получит в два раза больше, но это ни у кого вопросов, конечно, не вызовет.

Хоакин Феникс в фильме "Джокер".

Между прочим, режиссер картины Тодд Филлипс, снявший первую часть картины, тоже заработает 20 миллионов долларов. Сиквел назвали «Безумие на двоих», и в общей сложности создатели намерены потратить на фильм 150 миллионов долларов.

Сюжет фильма по традиции примитивен: Джокер сбегает из психбольницы Аркхэм, встречает красотку Харли, и развлекаться беспределом они начинают вместе. Съемки «Безумия на двоих» начнутся в конце текущего года.