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Звезды15 августа 2022 15:20

За роль Харли Квин в мюзикле про Джокера певица Леди Гага получит под 10 миллионов долларов. Хоакин Феникс заработает больше

Музыкальный сиквел популярной картины обойдется создателям в 150 миллионов долларов
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Харли Квинн - антигерой вселенной супергероев от DC Comics.

Харли Квинн - антигерой вселенной супергероев от DC Comics.

Фото: Shutterstock

В эпоху трепетных юнош и небинарных дев любой «продукт», касающийся кататонических состояний, саможаления и истерики, становится мегауспешным. Так было и с «Джокером» 2019 года — картина с заезженным сюжетом и примитивной драматургией собрала три «Оскара» и более 1 миллиарда долларов в прокате.

Конечно, создателям захотелось повторить успех и снова много заработать на желании людей наблюдать за вечно страдающим, уязвимым садистом. Именно поэтому компания Warner Bros. развернула работу над сиквелом «Джокера», который станет музыкальным.

Певица Леди Гага.

Певица Леди Гага.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В главной роли останется неподражаемый Хоакин Феникс, а вот роль его неуравновешенной возлюбленной отвели певице и актрисе Леди Гаге. Продюсеры посулили звезде Голливуда почти десять миллионов долларов за роль. Правда, ее партнер по фильму Феникс получит в два раза больше, но это ни у кого вопросов, конечно, не вызовет.

Хоакин Феникс в фильме "Джокер".

Хоакин Феникс в фильме "Джокер".

Между прочим, режиссер картины Тодд Филлипс, снявший первую часть картины, тоже заработает 20 миллионов долларов. Сиквел назвали «Безумие на двоих», и в общей сложности создатели намерены потратить на фильм 150 миллионов долларов.

Сюжет фильма по традиции примитивен: Джокер сбегает из психбольницы Аркхэм, встречает красотку Харли, и развлекаться беспределом они начинают вместе. Съемки «Безумия на двоих» начнутся в конце текущего года.

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