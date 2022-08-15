Игорь Корнелюк и Александр Малинин стали новыми наставниками шоу «Голос.60+»

Игорь Корнелюк. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лето плавно и неизбежно практически подошло к концу, а это значит, что телевизионные деятели скоро начнут доставать козыри из рукавов. И в качестве подогрева нового сезона на Первом выйдет пятый сезон шоу «Голос. 60+».

Главной интригой этой версии вокального проекта обычно служит список наставников, которым доверяют занимать почетные красные кресла. И в этом году их отдали двум артистам, уже работавшим в проекте, — Валерию Сюткину и Елене Ваенге, а также двум «новичкам» — Александру Малинину и Игорю Корнелюку.

— Этот конкурс дает возможность людям осуществить свою мечту, на реализацию которой не выпадало времени или возможности, - уверен Малинин. - Желаю участникам удачи и успеха! Это очень важно, чтобы каждый смог осуществить свою мечту.

Александр Малинин. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Композитор Игорь Корнелюк, в свою очередь, признался, что переживает за дебют чуть ли не больше самих конкурсантов.

- Счастлив и волнуюсь не меньше, чем участники конкурса, - признался артист. - От всей души желаю им радости творчества и большого успеха.

Конкурировать между собой на знаменитой сцене будут как опытные исполнители, так и любители, представители самых разных профессий – скульптор, врач-анестезиолог, педагоги, сварщик, офицеры в отставке, строители, крановщица, инженеры и т.д.

География «Голос 60+», как всегда, широка: Анапа, Баймак, Барнаул, Белгород, Березовский, Бишкек, Благодарный, Вахруши, Гомель, Екатеринбург, Звездный городок, Иркутск, Кашира, Киров, Куйбышев, Луганск, Люберцы, Москва, Обнинск, Орел, Пермь, Подольск, Санкт-Петербург, Саров, Смоленск, Сочи, Сыктывкар, Тамбов, Тарасовка, Ухта, Чебоксары, Челябинск.

Эта версия самая короткая — три выпуска и финал в прямом эфире. Сразу после окончания «Голоса.60+» в эфир пойдёт основная версия шоу «Голос».