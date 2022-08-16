Анекдоты: Как я мог испортить жене день рождения, если я даже не помню, когда он?

Мой друг-психолог недавно нашел себе девушку, начал встречаться и через несколько дней в силу специальности случайно помирил ее с бывшим!
* * *
- Итак, дети, внимание! Загадка! Палка, палка, огуречик, вот и вышел... Что вышло, дети?
- Фигня какая-то выходит, Марьванна. Огурец с двумя палками...
* * *
- Приятно поговорить с провинциальным человеком. А скажи еще раз?
- Кепчук, паска, евонный, ихний, поехалите на транвае.
- Потрясающе!
* * *
Кратко о моей пенсии: пенсия у меня хорошая, маленькая, но хорошая, из морепродуктов я могу позволить себе соль…
* * *
Директор зоопарка уже месяц безуспешно пытается продать слона: никто не воспринимает его звонки серьезно, все почему-то только ржут.
* * *
Женщина жалуется своей подруге:
- Целую неделю заставляла мужа начать ремонт в туалете!
- И что же?
- В субботу он повесил на нем объявление «Туалет закрыт на ремонт» и ушел в гараж.
* * *
Пошел мужик на охоту. Бродил, бродил по лесу и вышел на опушку. Видит домик. Заходит в дом, а там сидят за столом монах и собака и в карты играют.
Мужик, обалдев, говорит монаху:
- Ничего себе, отче! Это ты воспитал такую умную собаку?!
Монах отвечает:
- Нет. Дура она еще. Видишь, хвостом виляет, значит, козырей набрала.
* * *
- Слышал, в Ухрюпинске из банка исчезли двадцать миллионов рублей и кассир!
- Да бог с ними, с деньгами! Ведь человек пропал!
* * *
Сегодня у шефа день рождения.
Чтобы сэкономить ему деньги на проставу, мы всем коллективом пришли на работу уже пьяные.
* * *
Жаль, что в космос ни разу не отправили кота. Я бы посмотрел, как эта сволочь сбрасывает со стола вазу, а она не падает.
* * *
Две блондинки разговаривают.
- Светка, а у меня жених меломан!
- Мел жрет?!
* * *
Ни любящая жена, ни любимые дети, ни интересная работа никогда не заменят полноценного отдыха от них!
* * *
Купил курс, где английскому обучают во сне. Но жена выгнала преподавательницу из нашей постели...
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- Здравствуйте, меня зовут Вадим, и я алкоголик. Я ненавижу свою работу и хожу на нее только для того, чтобы были деньги на бухло.
- Вадим Олегович, вы уверены, что директор должен именно так знакомить первоклашек со школой?
* * *
В тайском ресторане блюдо «Дары моря» съело двух посетителей и официанта.
* * *
- Какой рост должен быть у мужика, чтобы нравиться женщинам?
- 55 сантиметров. И вес 3,5 килограмма. Пару лет в тебе будут души не чаять и прибегать по первому писку.