Анекдоты: Как я мог испортить жене день рождения, если я даже не помню, когда он?

Мой друг-психолог недавно нашел себе девушку, начал встречаться и через несколько дней в силу специальности случайно помирил ее с бывшим!

* * *

- Итак, дети, внимание! Загадка! Палка, палка, огуречик, вот и вышел... Что вышло, дети?

- Фигня какая-то выходит, Марьванна. Огурец с двумя палками...

* * *

- Приятно поговорить с провинциальным человеком. А скажи еще раз?

- Кепчук, паска, евонный, ихний, поехалите на транвае.

- Потрясающе!

* * *

Кратко о моей пенсии: пенсия у меня хорошая, маленькая, но хорошая, из морепродуктов я могу позволить себе соль…

* * *

Директор зоопарка уже месяц безуспешно пытается продать слона: никто не воспринимает его звонки серьезно, все почему-то только ржут.

* * *

Женщина жалуется своей подруге:

- Целую неделю заставляла мужа начать ремонт в туалете!

- И что же?

- В субботу он повесил на нем объявление «Туалет закрыт на ремонт» и ушел в гараж.

* * *

Пошел мужик на охоту. Бродил, бродил по лесу и вышел на опушку. Видит домик. Заходит в дом, а там сидят за столом монах и собака и в карты играют.

Мужик, обалдев, говорит монаху:

- Ничего себе, отче! Это ты воспитал такую умную собаку?!

Монах отвечает:

- Нет. Дура она еще. Видишь, хвостом виляет, значит, козырей набрала.

* * *

- Слышал, в Ухрюпинске из банка исчезли двадцать миллионов рублей и кассир!

- Да бог с ними, с деньгами! Ведь человек пропал!

* * *

Сегодня у шефа день рождения.

Чтобы сэкономить ему деньги на проставу, мы всем коллективом пришли на работу уже пьяные.

* * *

Жаль, что в космос ни разу не отправили кота. Я бы посмотрел, как эта сволочь сбрасывает со стола вазу, а она не падает.

* * *

Две блондинки разговаривают.

- Светка, а у меня жених меломан!

- Мел жрет?!

* * *

Ни любящая жена, ни любимые дети, ни интересная работа никогда не заменят полноценного отдыха от них!

* * *

Купил курс, где английскому обучают во сне. Но жена выгнала преподавательницу из нашей постели...

* * *

- Здравствуйте, меня зовут Вадим, и я алкоголик. Я ненавижу свою работу и хожу на нее только для того, чтобы были деньги на бухло.

- Вадим Олегович, вы уверены, что директор должен именно так знакомить первоклашек со школой?

* * *

В тайском ресторане блюдо «Дары моря» съело двух посетителей и официанта.

* * *

- Какой рост должен быть у мужика, чтобы нравиться женщинам?

- 55 сантиметров. И вес 3,5 килограмма. Пару лет в тебе будут души не чаять и прибегать по первому писку.