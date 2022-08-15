В Министерстве просвещения Казахстана опровергли информацию об отмене классов с русским языком обучения

Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

Просторы сетевых полей бороздит «сенсация»: в школах Республики Казахстан отменят классы с русским языком обучения, назван даже срок – это произойдёт в ближайшие 6-7 лет. Некоторые издания в погоне за трафиком, без проверки, поспешили растиражировать эту «новость». Напрасно они это сделали – перед нами классический фейк. Ложную информацию оперативно развенчали в Министерстве просвещения Казахстана.

«Данная информация не соответствует действительности. Как в классах с казахским языком обучения, так и в классах с русским языком обучения русский язык продолжает изучаться в прежнем режиме, иных планов нет», –заявила первый заместитель министра просвещения Шолпан Каринова.

«Когда журналисты начнут проверять факты?»

Как выяснил казахстанский портал Stopfake.kz, авторы фейковой новости воспользовались информацией, прозвучавшей ещё два года назад (!) в эфире программы «Информбюро» «31-го канала». За основу было взято высказывание директора столичной гимназии № 90 Аятжана Ахметжанулы об уменьшении числа учеников в русскоязычных школах. Директор сказал о том, что оставшиеся ученики в будущем рискуют стать неконкурентоспособными, и призвал родителей отдавать детей в казахские школы. Это было сугубо личным мнением педагога.

Символично, что в том же сюжете прозвучало мнение вице-президента Казахской лиги экспертов образования Натальи Дрейт, которая отмечала, что и русские, и казахские школы переполнены, а учителей не хватает.

«Этот материал сейчас активно публикуется в пабликах, но его преподносят в другом ключе, намеренно искажая суть», – объясняют представители «31-го канала».

Как тут не вспомнить некоторые яркие фейки, прогремевшие в информационном поле Казахстана и России в последние годы?

Например, произошедший прошлой осенью безобразный инцидент в городе Тараз, где психически больной мужчина напал на ребёнка якобы с «антирусским высказыванием». Вообще-то, пациент психбольницы ничего не выкрикивал, реплика является плодом фантазии производителей фейков. Однако это не помешало некоторым экспертам начать «высоколобое» обсуждение межнациональных отношений в Казахстане на основе поведения припадочного гражданина.

Хорошо, что оперативно выступил начальник Управления полиции города Тараз Асылхан Заурбеков сделать официальное заявление. «20 октября в полицию города Тараз обратилась девушка в отношении неизвестного, который возле медицинской клиники «Инвиво» по проспекту Абая нанёс телесные повреждения её несовершеннолетнему ребёнку. По данному факту начато досудебное расследование по статье 293 части 1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан («Хулиганство»). В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и доставлен в полицию города Тараз житель Жамбылского района. Следствием установлено, что подозреваемый страдает психическими расстройствами и на данный момент состоит на учёте в областной психиатрической больнице», – разъяснил инцидент начальник полиции.

Не промолчал и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, посоветовавший коллегам публиковать только достоверную информацию. «Когда журналисты начнут проверять факты? Настоящие журналисты всегда проверяют факты, они обязаны это делать», – убеждён Соловьёв. Похоже, его услышали далеко не все.

Можно также вспомнить, как периодически всплывают «сенсационные расследования» об американских биологических лабораториях Казахстане. А ведь ещё в июне 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опроверг все слухи, рассказал, что американские исследователи давно ушли из страны.

«Мы работали и в сфере биологической безопасности на базе бывшего противочумного института в Алматы, но сейчас, в связи с истечением контракта, американцы покинули референс-лабораторию, там трудятся только казахстанские специалисты за счёт нашего бюджета. С учётом актуальности исследований в этой сфере мы готовы к максимально прозрачному сотрудничеству с российскими специалистами», – подчеркнул президент.

Более свежий пример фейковой новости – информация о том, что в Казахстане на корреспондентских счетах дочерних отделений трёх российских банков из-за санкций заблокированы средства на сумму более 20 млн долларов. Информация о блокировке средств граждан Казахстана в «дочках» Сбербанка, Альфа-Банка и ВТБ является недостоверной, сообщило Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), которое отреагировало на фейк оперативно: «Агентство как финансовый регулятор не приняло и не вправе принимать никаких мер по блокировке средств клиентов и активов дочерних российских банков».

«Казахам нужно хорошо владеть русским языком»

Сообщение о грядущем закрытии русскоязычных классов в школах Казахстана – фейк не первый и, увы, не последний. Это заставляет напомнить коллегам предостережение председателя Союза журналистов России и обратиться к читателям с призывом соблюдать информационную гигиену и не тиражировать непроверенную информацию.

Что же касается русского языка, то о его судьбе в Республике Казахстан предельно ясно высказался в начале лета президент Касым-Жомарт Токаев интервью телеканалу «Россия-24»:

«Полагаю, те, кто утверждает, что позиция русского языка в Казахстане уменьшилась, сузилась, и тем более стала ущербной, очень сильно идут против истины. Это всё рассуждения «от лукавого» в целях политизации той или иной ситуации. Зачем это делается? Это другой вопрос. Я в принципе знаю ответ на него. Но сейчас – это не предмет нашей беседы».

По словам президента, количество школ, в которых идёт обучение на русском языке, осталось в прежнем объёме.

«У нас есть чёткое понимание, что без русского языка казахам будет очень сложно географически. Я уже говорил о том, что у нас самая протяжённая граница в мире. Мы, как говорится, «Богом данные соседи», и казахам нужно хорошо владеть русским языком», – сказал Касым-Жомарт Токаев.