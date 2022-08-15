Минобороны: самолет Великобритании нарушил госграницу России

Самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании. Фото: www.raf.mod.uk

В Минобороны сделали срочное заявление. Стало известно, что стороны недружественной Великобритании произошла провокация - нарушение государственной границы России.

«Дежурными силами ПВО над акваторией Баренцева моря обнаружена неизвестная воздушная цель, которая направлялась в сторону российской Государственной границы. Для пресечения нарушения Государственной границы, из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании», - сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что воздушная цель нарушила Государственную границу РФ в районе мыса Святой Нос (мыс на восточном побережье Кольского полуострова, разделяет Баренцево и Белое море - прим. Ред.). Действиями экипажа самолета МиГ-31бм самолет-разведчик был вытеснен за пределы территории Российской Федерации.

Отметим, что в последние самолеты-разведчики НАТО практически постоянно находятся в воздухе в районе Черного и Баренцева морей. В небе их заправляют другие военные самолеты.