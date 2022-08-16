На стенах и досках позора пока иностранных агентов не вывешивают, но списки «неблагополучных» уже есть. Хотя в верхушке спецгруппы и уверяют, что они против списков и любых гонений. Фото: Сергей ПЯТАКОВ/РИА НовостиITAR-TASS

В Госдуме появилась спецорганизация ГРАД (Группа по расследованию антироссийской деятельности) для очищения творческой интеллигенции от «иноагентов и их приспешников». Тут же появились их списки. И объявления - мол, граждане, присылайте имена тех, кто льет воду на вражеские мельницы. Когда возмущение перепуганных реинкарнацией 37-го года соцсетей дошло до предела, мы пригласили на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) секретаря ГРАД, депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова. Чтобы попытаться разобраться: чем донос отличается от гражданской позиции, а патриот - от стукача.

Дмитрия Кузнецов.

У НАС ФЕОДАЛИЗМ - С ДВОРОМ И ШУТАМИ

- Дмитрий Вадимович, ваше с Захаром Прилепиным новорожденное движение ГРАД сразу породило скандал. И все из-за списков «врагов народа», неблагонадежных деятелей культуры…

- Не зову я их врагами народа! Наша задача убедить чиновников учитывать мнение гражданского общества. Конечно, если оставаться в плену феодального мышления, то все будут решать личные отношения - кто твой друг, кто у дочки на корпоративе выступил. Тогда можно на Суперкубок по футболу, к примеру, пригласить группу «Би-2». Не важно, что они против решений президента и разрушают гражданский мир, - главное личное знакомство! А такого быть не должно. Иначе это феодализм - с двором и шутами. Народу намекают: «Вы идите, рискуйте, умирайте - а это наши шуты, кого хотим, того и приглашаем».

- И в чем их риск?

- Если будет продолжаться в том же духе, то люди возмутятся - как так? От нас ждут героизма на фронте, самоотверженной работы в тылу, а лица с антигосударственной позицией выступают за государственный счет. Ведь самый большой страх у людей - как это было в 80-х - предательство элиты. У простого россиянина, если А, то А, если Б, то Б. Если мы действуем радикально на Украине, значит, так должно быть везде. Никакой двусмысленности, лицемерия. Народу нужно видеть, что власть последовательна.

- Ваша группа объявила, что одна из ее целей - иностранные агенты и их пособники в госорганах. В пособники вы уже записали Константина Эрнста. Как планируете наказывать?

- Тут не вопрос наказания. Задача, чтобы чиновничество проснулось!

- И нет ли тут опять лицемерия? Ведь почти все гении - диссиденты. Владимир Высоцкий считался неблагонадежным, ему не давали концертов, не пускали на телевидение, но его песни тайком слушали все.

- Думаю, что это часть легенды. Высоцкий был обласкан властью, ездил за границу, катался на «Мерседесе». Это был некий флер, игра - как сейчас рэперы изображают…

«МОСФИЛЬМ» НЕ МОГ СНИМАТЬ РИФЕНШТАЛЬ

- Вы приглашаете народ, извините за грубость, - писать доносы. На сайте вашего движения предлагается настучать на врага - выслать его имя по электронной почте.

- Там нет слова «враг».

- Зато есть «агент и его пособник»… В 1937-м надо было взять конверт, марку, побороть страх НКВД и выслать письмо. А сейчас - как удобно! - приходишь домой, чувствуешь лютую потребность кого-то расстрелять и пишешь кляузу на ваш сайт.

- Откройте прямо сейчас наш сайт Gradkult.ru!

Пока я вожусь с компьютером, Кузнецов продолжает речь.

- Это интересный психологический феномен - либеральная элита при попытках их потеснить, кричат о новом 37-м годе. Но 37-й невозможен! Два раза в одну и ту же реку не входят! - депутат победоносно указывает на экран - на сайте ГРАД, где еще вчера висела табличка «Сообщить об агенте и пособнике» теперь значится невинное - «Обратная связь».

- То есть вы просто подчистили сайт! Почему вы изменили надпись?

- Потому что… (Задумывается.) Потому что, по сути… (Снова задумывается.) Разработчики сайта хотели написать правду во всей ее полноте, но нам настолько привили комплекс вины, что трудно из него выбраться. Так что они смягчили формулировки. И все-таки мы стоим на своем - если увидите чиновника, тратящего государственные деньги на людей, которые поддерживают антигосударственную позицию, - сообщите нам…

- И это не донос?

- В Telegram не так давно кто-то разместил опрос: «Поддерживаете ли деятельность ГРАД по отключению агентов от госфинансирования». Там за сутки проголосовало больше 100 тысяч. И 89% - да. А вы сразу: «Сталин», «37-й год», «ГУЛАГ», «доносы», «ай-ай-ай»...

- Вы не боитесь, что люди просто начнут сводить счеты со своими противниками?

- Нам не нужны доносы. Мы просто хотим донести тому же Эрнсту, что ради гражданского общества и мнения населения - не надо Урганта пускать в эфир. Вот Евгений Миронов поехал (в Донбасс), осознал, что есть правда не только светской гостиной. Если Ургант изменит свою позицию - прекрасно, если нет - не провоцируйте общество. Еще есть деятель Большого театра, который объявил, что в Большом театре будет постановка режиссера, занимающего явно проукраинскую позицию. Поэтому мы попросили театр воздержаться от этой постановки…

- Постановка касается политики? Украины?

- Нет. Режиссер очень талантливый, но занимает проукраинскую позицию.

- И поэтому его произведения нельзя смотреть?

- Ну, это все равно, что в 43-м году «Мосфильм» снимал бы по Рифеншталь какой-нибудь хороший фильм. Не про политику. А про любовь. Как бы, интересно, отреагировало общество? Вот общество, культурное общество, патриотическое, реагирует на это плохо.

- А вы общество как меряете?

- Я же сказал, что за один день 100 тысяч человек высказались в нашу поддержку.

- Но в обществе 145 миллионов. И ваши сто тысяч голосов еще не означают, что люди откажутся от талантливой постановки, только потому что режиссер там что-то «ляпнул»…

- Предлагаю сделать опрос. Соберем миллион участников, померим. Я абсолютно уверен в результате.

Захар Прилепин никогда не скрывал своей любви к Советскому Союзу, но руководители ГРАДа уверяют: «37-го года» в области культуры не будет. Фото: URA.RU/ТАСС

МЫ ВСЕ ПОНИМАЕМ, ЧТО ЗНАЧИТ «НЕТ ВОЙНЕ»

- Из-под пера ГРАД вышел черный список на 142 человека, да еще с пометкой грехов - «против операции» и «молчит». Туда попали люди, которые не ожидали там себя увидеть: это, например, ветеран «Комсомольской правды» Кучкина, Третьяков - бывший главный редактор «Независимой газеты»…

- Это список экспертных советов премии «Большая книга» и Фонда кино. И я совершенно не согласен с идеей грехов, потому что художник, интеллектуал, артист имеет право иметь любую позицию. Человек вправе топить за Украину, против СВО или…

- Или за мир?

- Ну, мы все за мир, да?

- Ну!

- Но мы все понимаем, что значит, когда люди говорят «нет войне»…

- А что это может значить?

- А есть кто-то за войну, что ли? Думаю, что все люди нормальные и все за мир абсолютно. Но вопрос: мир на каких условиях? Есть такой классический тост Захарченко «За мир после победы».

- Так список этот с 142 фигурантами зачем?

- Я предполагаю, что мы имеем дело с одним из промежуточных этапов. Сидела какая-то наша девочка и пыталась понять логику чиновника, который составлял этот список жюри. Почему туда прошли именно эти люди?

- Но почему вы начали именно с «Большой книги»? Не по той ли причине, что она вот уже восемь лет отказывает в премии Прилепину? Не сводит ли Захар счеты со своими врагами?

- То есть нельзя ничего анализировать? У нас вроде свободное государство. Да и потом - везде чьи-то интересы. И тогда что - если Прилепин писатель - не изучать кадровую политику в литературе, а если Бурляев артист - не заниматься кино?! Нам ничем не заниматься, что ли?

ЛИБЕРАЛЫ ЗАЧИСТИЛИ ПАТРИОТИЧЕСКУЮ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЮ

- Прилепин как-то в нашем интервью горько заметил, что большая часть культурной элиты страны против военной операции на Украине.

- Вот для этого мы исследовали жюри «Большой книги». Это очень показательный пример: из 105 человек в поддержку спецоперации выступил один Третьяков (бывший главный редактор «Независимой газеты». - В. В.). И я, как депутат, скажу аккуратно, - вероятно, утверждение, что «большинство культурной элиты занимает антигосударственные позиции», имеет право на существование. Объясню почему: 11 из этого списка высказались против спецоперации. А остальные молчат. Или скажем так: публичные высказывания не обнаружены. Почему? Потому что пришедшие к власти либералы зачистили почти всю патриотическую интеллигенцию. А наша цель - чтобы были и либералы, и патриоты, и те, кому все равно. Должна быть демократия, свобода и процветание.

- Но каким образом вы исправите развращенных либерализмом художников, режиссеров, писателей?

- Мы готовим для высшего руководства страны доклад об итогах нашей работы. С предложениями.

- Списки будут прикреплены к вашим бумагам?

- Никаких списков люстрации не будет! Там будет аналитика! А смысл доклада будет в предложении механизмов для изменения существующей непонятной и неприемлемой для народа ситуации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Народный артист России Николай Бурляев. Фото: Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета

Народный артист России Николай БУРЛЯЕВ:

Нельзя голубым и розовым давать болтать с экранов все, что они хотят!

- Николай Петрович, согласны ли вы с тем, что большая часть деятелей культуры занимает критическую позицию по поводу действий России на Украине?

- Это малая часть. Просто они на виду. Они долго мелькали на телевидении, занимаясь понижением духовного уровня народа. Они прекрасно чувствовали себя в либеральном гетто, в котором находилась наша страна эти тридцать перестроечных лет. Времена вседозволенности заканчиваются, приходят новые - отделения зерен от плевел.

- Представим ситуацию - чиновнику надо решить, кто снимет фильм. Выбор: взять талантливого, но неблагонадежного режиссера или человека с прекрасной государственной позицией, который завалит дело.

- Я против политической цензуры. Но общественный контроль должен быть. К тому же у нас уже есть, как говорил Мединский, конституция для чиновников Минкультуры - указ президента об основах государственной культурной политики. Это практически идеология нашего государства. И хотя слово «идеология» пугает нашу либеральную братию, что в нем плохого?

- Но в Конституции прямо заявлено, что в государстве не должна господствовать ни одна из идеологий.

- Мне об этом с упоением говорил бывший министр культуры Швыдкой. Я критиковал его за то, что он поддерживает выставки так называемого современного искусства, где куры гадят на голову Льва Толстого, а Швыдкой отвечал: «Должны цвести все цветы». Мол, и в Конституции это указано. Но Конституцию писали люди, напуганные коммунистической идеологией. И какое поколение мы воспитали новым кино и телевидением?!

- Но нет ли у вас страха, что мы вернемся в тот Советский Союз, где процветала цензура и самиздат... Не получится ли, что великие артисты будут выжаты из страны, а здесь расцветет идейно правильная бездарность?

- Я надеюсь, что, пройдя те времена и натерпевшись от них, мы к ним никогда не вернемся. Теперь о цензуре давайте поговорим. «Цензура» с греческого: «строгое суждение, взыскательная критика». Государство, заботящееся о том, каким будет грядущее поколение, имеет на это полное право.

- Государство или чиновник? Ведь чиновник может быть, извините, тупым или необразованным.

- Это отдельная тема, кто руководит нашей культурой. Но у чиновника все же есть основы государственной культурной политики, где четко прописано: российская культура должна развиваться на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. И вот если ты чиновник, получаешь сценарий и решаешь, поддерживать или нет, ну так задумайся, поднимает ли этот фильм душу человека? Или он утягивает в преисподнюю?

- Боюсь я, Николай Петрович, за современного Зощенко или за нового Булгакова - вряд ли наш чинуша их поймет. Да и не рискнет понять, скорее…

- Ну так покажите мне, пожалуйста, нового Зощенко и нового Булгакова!

- Они, может, уже рядом, подрастают… А может, и не будет их в такой атмосфере.

- Я видел крестный путь Тарковского и Высоцкого, и на этот путь я не призываю возвращаться. Но возьмем Пушкина. Нам о нем говорили, что он натерпелся от цензуры. А у него главный цензор был царь. Так вот Пушкин писал: «Всякое христианское государство, под какой бы формой правления оно ни существовало, должно иметь цензуру. Разве речь и рукопись не подлежат закону? Нельзя позволять проповедовать на площадях каждому что в голову взбредет». Нельзя давать болтать этим голубым, розовым с экрана все, что они хотят, вовлекая в прекрасную обертку поколение, которое только задумывается: «Может, лучше так жить? Смотрите, какие у этих голубых звезд дачи, виллы, гардеробы, вот бы и нам так!» Понимаете?