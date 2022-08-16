Бизнес рассказал, какой помощи он ждет от государства: «Снизьте налоги или хотя бы не придумывайте новые»

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- Свободу бизнесу! Дайте людям свободу, не трогайте сейчас никого. И тогда экономика попрет такими темпами, что и прогнозы не нужны будут, - эта фраза спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, сказанная еще в апреле, обнадежила многих предпринимателей. Да и другие федеральные чиновники описывают нынешние экономические перспективы одной фразой: «Вся надежда на бизнес». Мол, природная русская смекалка поможет обойти санкции. А клюющий в одно место жареный петух ускорит этот благотворный процесс.

Но есть одна проблема. Полгода прошло с 24 февраля, три с лишним месяца – после призыва Матвиенко, а помимо громких слов, другой «поддержки» бизнес пока не ощущает. А что ему на самом деле нужно? Это мы и попытались выяснить.

БОЯТСЯ ПРОВАЛА

Бизнес в России – на очень коротком поводке у государства. За последние годы «доить» его научились мастерски, редкий рубль пролетит мимо кассы (и мимо налоговой). Но у всего этого со временем появилась оборотная сторона. Желающих заниматься своим делом поубавилось. Сверхдоходами в бизнесе давно не пахнет. А вот проблем и рисков — хоть отбавляй.

Есть, например, такой международный проект - глобальный мониторинг предпринимательства (Global Entrepreneurship Monitor, GEM). Это ежегодная оценка уровня предпринимательской активности в разных странах. Так вот, согласно опросам GEM, лишь 12% россиян хотят стать предпринимателями. Это в два раза меньше, чем в США или Канаде, и втрое меньше, чем в Южной Корее (подробнее см. «Только цифры»).

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- По данным проекта GEM, в России существенная доля людей боятся провала при запуске бизнеса. Считают, что им не хватает знаний и умений, а также говорят о недостаточно благоприятных условиях ведения бизнеса. Сочетание этих факторов отпугивает россиян от предпринимательства, - говорит Дмитрий Кнатько, доцент департамента стратегического и международного менеджмента Высшей школы бизнеса Высшей школы экономики.

По его словам, есть два вида мотивации для запуска собственного дела. Во-первых, вынужденная. Когда человек не может найти работу по найму и начинает что-то придумывать. Во-вторых, добровольная. Когда «работа на дядю» не устраивает и хочется чего-то большего.

- Пример вынужденной мотивации - африканские страны. Там высокие темпы предпринимательской активности из-за невозможности найти наемную работу. Но с точки зрения экономического роста страны, важнее иметь большую долю людей с добровольной мотивацией. Они ориентированы на рост бизнеса, вкладывают заработанные деньги в развитие, создают новые технологии и продукты, - поясняет Дмитрий Кнатько.

Другими словами, это должны быть не толпы безработных, из-за дыры в кармане ставшие челноками. Это должны быть настоящие предприниматели, которым офисное пространство жмет в плечах и которые хотят сделать что-то принципиально новое и желательно в сфере высоких технологий. И вот последним нужно создавать комфортные условия.

Государство это вроде бы даже понимает. В последние годы каких только структур ни создали, чтобы предпринимателей в стране появилось больше. Мер поддержки - сотни. На них выделяются миллиарды бюджетных рублей. Есть даже приоритетный нацпроект «Малое и среднее предпринимательство». Но выхлопа от этой работы не видать. По данным налоговой, за прошлый год число юридических лиц и ИП в России снизилось с 7,65 млн до 6,93 млн. Поддержали так поддержали.

ПЯТЬ ШАГОВ ИЗ ЯМЫ

Как показывает практика, чиновники почему-то придумывают меры поддержки из собственной головы, а к мнению предпринимателей прислушиваются слабо. Мы решили сделать по-другому. И опросить, в первую очередь, бизнесменов или людей, близких к бизнесу. Вот какой шорт-лист получился.

Мера № 1: Единые правила игры

Главное - чтобы правила не менялись и давали единые права и возможности на всей территории страны. Это касается и мер поддержки, и работы вообще.

Пример из недавнего прошлого. Весной в России, как известно, легализовали параллельный импорт - ввоз товаров в страну без согласия производителей. Предприниматели обрадовались, достали из кладовок «челночные» баулы, отряхнули пыль с автоприцепов... И тут в середине лета в правительстве заявляют: готовьтесь к отмене параллельного импорта по ряду товаров. Это и есть те самые правила игры, которые у нас меняются постоянно, причем по ходу матча.

Так что эту меру поддержки наши власти точно осилят. Писать программы, дорожные карты и прочие долгосрочные документы у нас очень любят. Написали? Не меняйте, дайте людям поработать.

Мера № 2. Помогли и забыли

Примерно так можно назвать помощь, которую может оказать частнику государство. В противном случае малый бизнес не будет обращаться за помощью. Ведь за нее еще потом нужно отчитываться. А это снова лишние траты времени и денег, отвлекающие от развития бизнеса. Да и в целом: чем больше бюрократии и отчетности, тем меньше желающих работать в белую. А это уже прямые потери бюджета.

- Государство сейчас максимально зарегулировало почти все сферы. В отдельных случаях это приводит к чрезмерному контролю: в регионах необходимо по несколько раз ездить в районный или областной центр для сдачи отчетности или получения лицензий, подтверждения разрешений и т. д. Многим предпринимателям это просто невыгодно, учитывая наши расстояния, поэтому они уходят в неформальный сектор - просто не сообщают о своей деятельности, - говорит Степан Земцов.

Бизнес в России – на очень коротком поводке у государства. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Мера № 3. Не сажай!

В России за экономические провинности – не успел отдать долг по кредиту, не вовремя заплатил налоги и т. д. – против бизнесменов заводят уголовные дела. Бросают в тюрьму, арестовывают счета. Почти каждый такой случай — это смерть или длительная кома действующего бизнеса.

- Достаточно примеров, когда налоговые претензии приводили к приостановке деятельности предприятий. Это невыгодно всем: для бизнеса такая ситуация чревата утратой производства, для бюджета - недополученными налогами. А ведь зачастую такие вопросы можно решить путем досудебных соглашений между налоговыми органами и бизнесом, - говорит Светлана Нижегородова, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской области.

И предприниматели, и, в частности, бизнес-омбудсмен Борис Титов, давно просят: переведите хозяйственные споры из уголовной плоскости в административную! Проще говоря - подайте в суд, заставьте возместить убытки, но не шейте «уголовку» и не сажайте.

Мера №4. Отмена проверок

Этой темой нам уже все уши прожужжали, но без нее никак.

«Как, ведь проверки бизнеса в России еще в пандемию отменили?!» - удивится читатель, привыкший внимательно смотреть телевизор. Действительно, с самых высоких трибун в России сейчас звучат призывы избавить бизнес от проверок, а ревизоры всех мастей отчитываются о том, как они дружно выполняют эти указания. Но...

- Даже с учетом того, что сейчас действует мораторий на проверки, есть лазейки. Внеплановые проверки проводятся, например, когда закончился срок устранения нарушений по предыдущей проверке. Ее можно также провести по требованию прокуратуры, по обращению граждан - и это, как вы понимаете, легко организовать, - рассказывал в недавнем интервью «КП» Дмитрий Григориади, председатель коллегии адвокатов города Москвы «Григориадис Групп», общественный представитель бизнес-омбудсмена Бориса Титова по вопросам экстрадиции и международного розыска.

А контролирующих органов у нас десятка полтора - от следственных органов до пожарных, санитарной службы, Ростехнадзора. И всем хочется кушать, к тому же у многих зарплата зависит от количества печально знаменитых «палок» - карточек о возбужденных делах и найденных нарушениях.

Мера № 5. Снижение налогов

Без этого совсем никак. Правительство в последние годы много раз обещало, что поднимать налоги не будет. И на бумаге свое обещание даже, можно сказать, сдерживало. Но каждый год придумывало все новые «неналоговые» платежи. Их можно перечислить с десяток: маркировка, утилизационный сбор, система отслеживания товаров «Меркурий», плата с грузовиков «Платон» и т. д. и т. п. На каждый случай купи оборудование и плати дополнительную копеечку государственным и окологосударственным структурам – вдобавок к уже имеющимся налогам и сборам.

- На протяжении последних девяти лет бизнес говорит об увеличении фискального бремени и эту тенденцию подтверждает статистика сбора налогов, - говорит Александр Прасолов, бизнес-омбудсмен по Удмуртии.

- Налоговое законодательство надо уменьшить до одной тоненькой книжечки, а не фолиантов трактовок и схем и т.д. Все должно быть просто и понятно, тогда будет быстрый рост, - констатирует Тимур Хубаев, промышленный эксперт, вице-президент ассоциации «Шесть сигм».

- Нужно ввести реальный инвестиционный налоговый вычет (для тех, кто вкладывает деньги во что-то новое, - Ред.), снизить страховые взносы и налог на прибыль для новых производственных компаний. Только это превратит нашу сырьевую экономику в перерабатывающую и высокотехнологичную; в экономику, которая задает мировые тренды, - перечисляет Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина.

В Госдуме недавно предложили освободить от транспортного налога покупателей новых отечественных авто - на два-три года. Но эта мера опять точечная. И реальной поддержки не даст ни покупателям, ни бизнесу. Транспортный налог всем россиянам обещали отменить лет семь назад. Но потом почему-то «забыли» это сделать.

- Нужно перейти к принципу «заработал - заплатил налоги с заработанного». Это означало бы отмену налогов на имущество, землю и транспорт, так как это такие же средства производства, как станок, лопата или удочка рыбака. Сейчас многие предприниматели просто боятся брать в руки такие «удочки», чтобы не разориться, - говорит Александр Прасолов.

КСТАТИ

Старая недобрая бюрократия

Есть и еще одна серьезная проблема, которая мешает бизнесу работать и развиваться - старая недобрая бюрократия. Даже в век цифровых технологий подавать на любую помощь полагается пакет бумажных документов. То есть, субсидии вроде как дают, но обкладывают таким количеством нюансов и ограничений, что просить какие-то деньги или льготные кредиты после этого мало кому хочется. Ретивый чиновник найдет, по какой причине отказать соискателю.

- У меня этим отдельный человек занимается. И все равно приходится по два-три раза ходить. То этого документа не хватает, то здесь что-то не так заполнено... Субсидию мы, конечно, чаще всего получаем. Но у меня относительно большая компания. Могу себе позволить иметь специального сотрудника под эти цели. Как более мелкие это делают, вообще не представляю, - рассказывает столичный предприниматель Руслан.

По его словам, в последние годы стало немного проще. Есть специальные центры для бизнеса, где все разжевывают и помогают заполнить документы. Но до получения помощи от государства в один клик — еще очень далеко.

Вот свежий пример. Субсидии на обустройство глэмпингов. Это такой традиционный туризм в лесу и у костра, но в люкс-палатках, со всеми удобствами и теплым туалетом. В правительстве обещали вернуть до половины вложений.

- Все плюются на эту программу. Чиновники нас приглашали, рассказывали, многие даже поверили. А сейчас я смотрю по нашему чату и вижу, что никто ничего не получил, - жалуется «КП» один из представителей туриндустрии.

ВАЖНЫЙ ВОПРОС

Кого поддержать — новичков или «старичков»?

А еще в программах поддержки есть перекос. Большинство из мер заточены на тех, кто только начинает делать бизнес. И по большей части такие вложения бессмысленны. По статистике уже через пять лет в строю останется не больше 5% от новых компаний. А значит, лучше помогать тем, кто уже работает несколько лет. Тогда процент выживших станет больше, а средства бюджета потрачены эффективнее.

- Нужна программа поддержки действующих предпринимателей. Им нужно упростить доступ к технологиям и инновациям, дать льготы по кредитам, - говорит Дмитрий Кнатько.

- Важно и то, и то. Начинающие предприниматели нуждаются в дешевых стартовых деньгах, консультациях и менторах, а вот состоявшиеся предпочли бы, чтобы государство вмешивалось в их дела как можно меньше, а лишь создавала условия: дешевые рыночные кредиты на продолжительные сроки, возможность выхода на внешние рынки, дешевые транспортные и энергетические тарифы, меньше отчетности, лицензий, сертификатов, маркировки и прочего, - говорит Степан Земцов, директор научно-исследовательского Центра экономической географии и регионалистики ИПЭИ РАНХиГС.

ВАЖНЫЙ НЮАНС

Нет доверия — нет бизнеса

Главный страх любого предпринимателя — неопределенность. Вот вложишь деньги в новый проект, а какой-нибудь умник в правительстве так поменяет законы, что даже выйти в ноль уже не получится.

- Открытие и ведение бизнеса как деятельность с высокими рисками невозможны без доверия между контрагентами, партнерами, потребителями и заказчиками, а также государству, но только 31% населения России считают, что «людям в целом можно доверять», тогда как в Швеции этот показатель превышает 60%. Во многих странах, где выше уровень доверия к людям, также выше и предпринимательская активность, и темпы роста экономики – как, например, в Китае, Индии, Вьетнаме, Южной Корее, Малайзии и др., - констатирует Степан Земцов.