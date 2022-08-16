Вопрос дня: Что государство должно делать для помощи бизнесу? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Татьяна МИНЕЕВА, экономист, уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы:

- Нужно определить приоритеты как по импортозамещению, так и по технологическому развитию. И важно вовлечь бизнес в трансфер важнейших технологий в Россию. Пусть везут технологии на деньги из государственных грантов.

Сергей БЕКРЕНЕВ, президент Европейской юридической службы:

- Совсем освободить бизнес от налогов - это задача невыполнимая. Но использование своеобразных «налоговых каникул» могло бы помочь предпринимателям. Еще одно нужное решение - продление моратория на банкротство.

Герман КЛИМЕНКО, председатель совета Фонда развития цифровой экономики:

- Помощь, безусловно, нужна, но давайте помогать не едой, а удочкой. Нет смысла в ипотеках, отсрочках от армии и кредитах, если нет заказов. При наличии заказов льготы будут приятным дополнением.

Денис РАКША, экономист, предприниматель:

- Самое главное для бизнеса - понимание, что будет с экономикой через год, десять, пятнадцать. Тогда ему было бы легче инвестировать в развитие и создавать рабочие места. Бизнесу важно знать, сколько будут длиться санкции, что будет с доступом на внешние рынки. Даже самая ужасная реальность лучше неопределенности.

Ирина ЛИХАЧЕВА, директор косметического производства:

- С проверками стало все хорошо - с налоговой нет проблем, государство, как и говорили, перестало кошмарить бизнес. Еще бы кредиты подоступнее. Мне сейчас лучше брать в обычном банке как частное лицо, - это выгоднее, быстрее и проще.

Илья БЫКОВ, предприниматель, зам генерального директора Смартика.РФ:

- В первую очередь нужно максимально популяризировать наши продукты, товары, услуги. Продвигать то же программное обеспечение через дипмиссии, чтобы расширять рынки. И еще бы помогло льготное кредитование 0% на время спецоперации.

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